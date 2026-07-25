Londono viešbučio vonios kambaryje negyvas rastas Saudo Arabijos princas: aplinkybės – sukrečiančios

29-erių princo Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi Al Saudo kraujyje nustatyta itin didelė alkoholio koncentracija – beveik tris kartus viršijanti Jungtinėje Karalystėje leistiną normą vairuotojams. Be to, jo organizme aptikta vakarėlių narkotiku vadinamos gama hidroksisviesto rūgšties (GHB) ir raminamųjų vaistų „Xanax“ pėdsakų.
Londono teisme paskelbta, kad princo kraujyje alkoholio koncentracija siekė 0,222 proc., nors Jungtinėje Karalystėje leistina riba yra 0,08 proc.
Princas buvo rastas negyvas praėjusių metų lapkričio 25 dieną prabangaus „Marriott“ viešbučio, esančio prestižiniame Kensingtono rajone, vonios kambaryje. Jį aptiko viešbučio darbuotoja. Į įvykio vietą atvykę greitosios pagalbos medikai bandė vyrą gaivinti, tačiau jo gyvybės išgelbėti nepavyko – mirtis buvo konstatuota įvykio vietoje.
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Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad likus trims mėnesiams iki mirties princas gydėsi privačioje „Priory Clinic“ klinikoje Rohemptone. Ten jam buvo taikyta detoksikacijos programa dėl priklausomybės alkoholiui, benzodiazepinams ir nerimą mažinančiam vaistui pregabalinui.
Psichiatrė Victoria Chamorro teismui pateiktame pareiškime nurodė, kad princas aktyviai įsitraukė į gydymą, o detoksikacijos procesas praėjo sklandžiai ir be fizinių komplikacijų.
Pasak specialistės, princas buvo draugiškas kitiems pacientams, lengvai užmezgė ryšius, o atvykęs į kliniką skundėsi prasta nuotaika ir nerimu.
„Išrašymo metu nebuvo nustatyta savižudybės rizikos. Jis išvyko kartu su draugu, tačiau vėliau nebedalyvavo suplanuotose nuotolinėse konsultacijose. Vis dėlto specialistams dėl jo būklės nerimo nekilo – jis sėkmingai baigė gydymo programą“, – teigė V. Chamorro.
Po gydymo „Priory Clinic“ princas dar lankėsi „Rainford Hall“ reabilitacijos klinikoje Sent Helense, kur baigė dar vieną gydymo kursą. Gydymo įstaigą jis paliko praėjusių metų spalio 14 dieną.
Skrodimas parodė, kad mirties priežastis buvo širdies sustojimas. Tyrėjai nenustatė jokių ūmių ar lėtinių ligų, kurios galėjo prisidėti prie jo mirties.
Vaizdo stebėjimo kamerų įrašai rodo, kad paskutinį kartą princas buvo užfiksuotas išeinantis į lauką parūkyti cigaretės.
Britų teisėsaugos institucijos nurodė neturinčios jokių duomenų, leidžiančių manyti, kad princas ketino nusižudyti.
Po jo mirties Saudo Arabijos karališkasis teismas išplatino oficialų pranešimą, kuriame išreiškė užuojautą ir pranešė, kad už princą bus meldžiamasi Imamo Turki bin Abdullah mečetėje Rijade.
„Tegul Visagalis Dievas apgaubia jį savo gailestingumu, atleidimu ir priėmimu bei suteikia jam vietą Rojuje“, – rašoma karališkojo teismo pranešime.