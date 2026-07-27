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Internautams pro akis nepraslydo netikėtas B. Macron elgesys per BTS koncertą: plinta vaizdo įrašai

2026 m. liepos 27 d. 16:42
Lrytas.lt
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir pirmoji ponia Brigitte Macron liepos 17 dieną netikėtai pasirodė „Stade de France“ stadione, kur stebėjo pirmąjį Prancūzijoje vykusį grupės BTS pasaulinio turo „Arirang“ koncertą.
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Prezidento pora pasirodymą stebėjo iš išskirtinės VIP zonos.
Socialiniuose tinkluose netrukus išplito nuotraukos, kuriose E. ir B. Macronai rankose laiko oficialias BTS gerbėjų švieslazdes, vadinamas „ARMY Bomb“.
Koncerto lankytojai taip pat dalijosi vaizdo įrašais, kuriuose matyti, kaip B. Macron mėgina įjungti interaktyvią švieslazdę prieš prasidedant išparduotam šou.
Prezidento poros apsilankymas sulaukė didelio BTS gerbėjų dėmesio.
Socialinių tinklų vartotojai pabrėžė milžinišką grupės įtaką visame pasaulyje ir juokavo, kad BTS geba savo gerbėjais paversti net įtakingiausius pasaulio lyderius.
Brigitte MacronParyžiusKoncertas
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