Princui George'ui – griežtas tėvų draudimas: dauguma jo bendraamžių tuo jau seniai naudojasi

Viena jų – jokių mobiliųjų telefonų.
Kaip yra pasakojęs princas Williamas, nė vienas iš jų vaikų iki šiol neturi išmaniojo telefono. Vienintelė išimtis gali būti padaryta šį rudenį, kai rugsėjį George'as pradės mokytis prestižiniame Etono koledže. Tuomet jam gali būti leista turėti paprastą telefoną be interneto prieigos, kad galėtų susisiekti su šeima ir draugais.
„Nė vienas mūsų vaikas neturi telefono – šiuo klausimu esame labai griežti“, – dokumentiniame seriale „The Reluctant Traveller“ sakė Velso princas.
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Anot jo, šeimoje stengiamasi kuo mažiau laiko praleisti prie ekranų ir daugiau dėmesio skirti gyvam bendravimui.
„Mes susėdame ir kalbamės. Tai labai svarbu“, – pabrėžė jis.
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Panašios nuomonės laikosi ir Catherine Middleton. Anksčiau ji yra sakiusi nerimaujanti dėl vaikų, augančių skaitmeninių technologijų apsuptyje.
„Kai pokalbio metu tikriname telefonus, vakarieniaudami naršome socialiniuose tinkluose ar atrašinėjame į elektroninius laiškus žaisdami su vaikais, mes ne tik išsiblaškome – prarandame patį svarbiausią dalyką, kurio reikia žmogiškam ryšiui“, – yra sakiusi Velso princesė.
Per pastaruosius kelerius metus karališkajai šeimai teko nemažai išbandymų – tiek karaliui Karoliui III, tiek Catherine buvo diagnozuotas vėžys. Williamas neslepia, kad būtent dėl to namuose su vaikais stengiamasi apie viską kalbėtis atvirai.
„Su savo vaikais renkamės kalbėtis kur kas daugiau. Kiekviena šeima susiduria su sunkumais ir iššūkiais, todėl nėra vieno teisingo būdo, kaip juos įveikti“, – Brazilijos žiniasklaidai yra sakęs princas.
Princas Williamas ne kartą pabrėžė, kad svarbiausias jo prioritetas – šeima.
„Labai svarbu rasti pusiausvyrą tarp darbo ir šeimos. Man svarbiausias dalykas gyvenime yra šeima“, – yra sakęs jis.
Princas taip pat atskleidė, kad, kiek leidžia darbotvarkė, pats kasdien nuveža vaikus į mokyklą ir pasiima juos po pamokų.
„Stengiuosi prisitaikyti prie mokyklos tvarkaraščio. Daugumą dienų pats juos nuvežu ir pasiimu“, – pasakojo jis.
Tokį Williamo ir Catherine požiūrį pastebi ir aplinkiniai. Karališkąją porą pažįstantys tėvai pasakojo, kad jie aktyviai dalyvauja vaikų gimtadieniuose, mokyklos renginiuose ir sporto varžybose.
Vienas iš tėvų, kurio vaikai mokosi Lambrook mokykloje, leidiniui „The Daily Beast“ pasakojo, jog per vaikų gimtadienį būtent Williamas ir Catherine organizavo žaidimus bei kartu su vaikais žaidė.
„Daugelis mūsų tokioms progoms pasamdytų animatorius, o patys sėdėtų su taure vyno. Jie viską darė patys“, – pasakojo pašnekovas.
Karališkajai šeimai artimas šaltinis teigė, kad tokie sprendimai nėra atsitiktiniai.
„Williamas ir Catherine sąmoningai nustatė aiškias ribas, kad jų vaikai, kiek tai įmanoma, augtų normalų gyvenimą. Princas visada norėjo suteikti jiems tokią vaikystę, kokios pats neturėjo“, – sakė jis.
Būtent todėl, nors George'as yra antrasis eilėje į Jungtinės Karalystės sostą, namuose jam galioja tos pačios taisyklės kaip ir jaunesniajai seseriai Charlotte bei broliui Louisui – tarp jų ir griežtas draudimas naudotis išmaniuoju telefonu.