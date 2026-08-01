Princas Williamas ir Catherine Middleton paviešino niekur nematytas vasariškas šeimos akimirkas

Nuotraukų karuselė prasideda jaukiu šeimos kadru. Jame 44-erių Williamas ir Catherine ilsisi pievoje kartu su trimis savo vaikais – princu George'u (13 m.), princese Charlotte (11 m.) ir princu Louisu (8 m.).
„Vasaros prisiminimai. Ačiū visiems, kurie pastaruosius kelis mėnesius pavertė tokiais ypatingais“, – rašoma įrašo aprašyme.
Tarp pasidalytų akimirkų – ir vaizdo įrašas, kuriame princas Williamas pasirodo kartu su garsiu gamtininku ir dokumentinių filmų kūrėju seru Davidu Attenborough. Šimtąjį gimtadienį atšventusio gamtosaugininko garbei Londono Karališkojoje Alberto salėje surengtame iškilmingame koncerte princas sakė kalbą.
Į vasaros apžvalgą pateko ir Catherine vizitas Italijoje. Nuotraukose matyti besišypsanti princesė, ruošianti tradicinius makaronus Parmos regione esančiame ūkyje „Agriturismo Al Vigneto“. Tai buvo pirmoji oficiali jos užsienio kelionė po to, kai prieš metus princesė paskelbė pasiekusi vėžio remisiją.
Kitas vaizdo įrašas priminė Catherine apsilankymą „The Christie NHS Foundation Trust“ ligoninėje, kur ji bendravo su onkologiniais pacientais ir domėjosi holistinėmis terapijomis, padedančiomis gerinti jų fizinę bei emocinę savijautą.
Vienoje jautriausių akimirkų užfiksuota, kaip princesė apkabina Claire Lorente paskutinę jos krūties vėžio gydymo dieną. Taip pat parodyta nuotrauka, kurioje Catherine šypsosi po įveikto sudėtingo 37 kilometrų žygio, surengto renkant lėšas labdaros iniciatyvai „National Three Peaks Challenge“.
Apžvalgoje nepamiršta ir princo Williamo labdaringa veikla. Vienoje nuotraukoje jis įamžintas kartu su aktore Emma Watson ir aktoriumi Benedictu Cumberbatchu renginyje „United for Wildlife Business Forum“, vykusiame per Londono klimato veiksmų savaitę.
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Kitoje nuotraukoje princas pozuoja su gamtosaugininku Robertu Irwinu. Abu jie elektriniu dviaukščiu autobusu vyko į „Earthshot Prize Impact Assembly“ renginį, taip pat surengtą Londono klimato veiksmų savaitės metu.
Gerbėjai išvydo ne tik oficialių renginių akimirkas. Karuselėje pasidalinta ir naujais George'o, Charlotte bei Louiso portretais, kurie anksčiau buvo paviešinti jų gimtadienių proga.
Taip pat įtrauktos Catherine nuotraukos iš šių metų Vimbldono teniso turnyro finalų bei elegantiškas karališkosios poros pasirodymas Karališkosiose Askoto žirgų lenktynėse.