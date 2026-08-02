61-erių Elizabeth Hurley aspinuogino ir paviešino nuotraukas: prabilo apie amžių

Gimtadienio proga Elizabeth pozavo vilkėdama ryškiai geltoną bikinį ir atvirai prabilo apie savo gyvenimą bei požiūrį į amžių.
„Su gimtadieniu mane! Kadaise bijojau, kad bėgant metams gyvenimas taps mažiau įdomus, o pati vis labiau pavargsiu nuo pasaulio. Tačiau dabar galiu pasakyti – jei nepasiduosite ir išliksite optimistiški, viskas yra visiškai priešingai“, – rašė aktorė.
Ji prisipažino, kad šiuo metu jaučiasi itin laiminga ir dėkinga.
„Šiandien aš tiesiog dievinu savo gyvenimą. Esu nepaprastai palaiminta, kad mane supa nuostabūs draugai ir šeima, kurie mano gyvenimą daro daug gražesnį. Myliu juos visa širdimi“, – teigė E. Hurley.
Aktorė taip pat padėkojo savo gerbėjams už palaikymą ir ištikimybę.
„Noriu nuoširdžiai padėkoti geriausiems gerbėjams pasaulyje už jūsų lojalumą ir gerumą. Šie metai jau dabar buvo kupini įvykių, ir nekantrauju pamatyti, kas laukia toliau“, – pridūrė ji.
Netrukus po įrašu Billy Ray Cyrusas komentavo: „Myliu, myliu, myliu. Labai tavimi didžiuojuosi ir nekantrauju pamatyti kitą mūsų gyvenimo etapą.“