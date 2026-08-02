Užfiksuota, kaip TV žvaigždė per vestuves skaudžiai griuvo nuo kėdės: dėl visko kaltina alkoholį

Vestuvių šventėje Kate atliko pamergės pareigas ir vilkėjo figūrą išryškinančią suknelę. Per vakarinę šventės dalį ji nusprendė pakelti svečių nuotaiką ir paraginti visus susėsti į savo vietas. Tam moteris užlipo ant kėdės ir rankomis rodė ženklus svečiams.
Tačiau netrukus viskas pakrypo netikėta linkme. Kate pradėjo šokinėti ant kėdės, prarado pusiausvyrą ir griuvo atbulomis ant grindų. Po kritimo ji persivertė ant šono, o netrukus jai atsistoti padėjo šalia buvę žmonės. Vaizdo įraše matyti ir jos tėvas, pasirengęs prilaikyti dukrą, kad ši daugiau nenugriūtų.
Prie įrašo Kate su humoru parašė: „Štai kodėl neturėčiau vartoti alkoholio.“ Vėliau ji juokais pridūrė esanti „palūžusi moteris“, o vaizdo įrašą palydėjo Céline Dion daina “My Heart Will Go On“.
Įrašo nepraleido ir žinomi bičiuliai. Grupės „Girls Aloud“ narė Kimberley Walsh pakomentavo: „Tiesiog nuostabu“. Televizijos laidų vedėja Anna Williamson parašė: „Ikoniška.“
Gerbėjai taip pat negailėjo šmaikščių komentarų. Vienas jų rašė: „Puikiai išsisukai – beprotiškai juokinga“, o kitas pridūrė, kad labiausiai prajuokino ne pats kritimas, o tai, kaip Kate bandė apsimesti, jog nieko rimto nenutiko.
Vėliau pasidalytame vaizdo įraše Kate prisipažino, kad po kelių dienų trukusių vestuvių iškilmių jautėsi visiškai išsekusi.
„Dieve, aš esu palūžusi moteris. Trys dienos gėrimų, vakarėlių, šokių, dainavimo, valgymo ir beveik jokio miego... Man jau gana. Esu visiškai išsekusi“, – sakė ji, automobilyje užsidėjusi veido kaukę ir keliaudama namo.
Neseniai Kate taip pat atvirai kalbėjo apie tai, kad su vyru augina tik vieną vaiką. Ji teigė, jog, pasauliui tampant vis labiau nenuspėjamam, yra visiškai įsitikinusi, kad jų trijų asmenų šeima yra tobula ir daugiau vaikų jie neplanuoja.