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Iš dainininkės Arianos Grande – liūdna žinia gerbėjams

2026 m. rugpjūčio 4 d. 09:50
Lrytas.lt
Amerikiečių atlikėja Ariana Grande (33 m.) gerbėjams pranešė netikėtą žinią – žinoma moteris ketina atsitraukti nuo viešumos, skelbė „The Mirror“.
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Skelbiama, kad tokį sprendimą dainininkė priėmė dėl nuolatinio visuomenės dėmesio jos išvaizdai.
Kaip pranešė atlikėjos atstovas, iš viešumos ji ketina atsitraukti rugsėjį, pasibaigus turui „Eternal Sunshine Tour“.
Atstovas pridūrė, kad pastaruoju metu A. Grande susidūrė su nesibaigiančiu ir nuolatiniu visuomenės vertinimu – netrūko spėlionių ir komentarų dėl jos išvaizdos bei svorio.

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Būtent dėl to atlikėja planuoja nebedalyvauti viešuose renginiuose ir nevykdyti veiklos, susijusios su pasirodymais visuomenei.
„Ji nekantrauja sėkmingai užbaigti šį turą <...> ir tuomet skirti laiko pelnytam poilsiui nuo viešos veiklos bei pasirodymų, kurie lėmė nesibaigiantį ir nuolatinį visuomenės dėmesį bei vertinimą.
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Šis turas jai buvo nuostabi patirtis. Ji myli savo gerbėjus ir mėgavosi kiekviena šio turo akimirka“, – teigė atstovai.
Prodiuserių kompanija „Empire Street Productions“ taip pat patvirtino, kad Ariana kitą vasarą Londone scenoje nepasirodys.
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