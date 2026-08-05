Mirė filme „Žmogus voras“ sužibėjusi aktorė

Apie aktorės netektį pranešė jos šeima. M. Rivera mirė Honolulu, Havajuose. Artimieji atskleidė, kad prieš mirtį ji patyrė insultą, po kurio jos būklė buvo įvertinta kaip itin sunki.
Gydytojai šeimai pranešė, kad net ir pabudus iš komos aktorės prognozės buvo labai nepalankios. Po šios žinios artimieji priėmė skaudų sprendimą nutraukti gyvybę palaikančias procedūras.
Nors M. Rivera vaidmuo filme buvo nedidelis, jis įsiminė milijonams gerbėjų. Juostoje ji įkūnijo Ned Leeds močiutę, kuri filipiniečių kalba tagalų paprašo Žmogų vorą sutvarkyti voratinklius, o jos žodžius į anglų kalbą išverčia anūkas Nedas.
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Aktorei šis vaidmuo buvo ypatingai svarbus. Jos artimieji teigė, kad ji labai didžiavosi dalyvavimu filme ir laikė jį vienu svarbiausių savo gyvenimo pasiekimų.
2022 metais M/ Rivera dukra Angie Kelly pasakojo Havajų radijui, kad apie atranką į filmą sužinojo netikėtai – socialiniuose tinkluose pamačiusi skelbimą, kuriame buvo ieškoma filipinietės močiutės vaidmeniui.
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„Iš karto pagalvojau: mano mama atitinka visus kriterijus“, – pasakojo ji.
Iš pradžių M. Rivera abejojo, tačiau galiausiai, padedama artimųjų, įrašė atrankos vaizdo įrašą ir nusiuntė jį filmo kūrėjams.
„Jie paprašė jos papasakoti apie save ir paaiškinti, kodėl norėtų atlikti šį vaidmenį. Mano mama per gyvenimą buvo daug kuo – radijo laidų vedėja, mokytoja, tačiau svarbiausias jos vaidmuo visada buvo mamos ir močiutės“, – sakė A. Kelly.
Po pasirodymo filme aktorė sulaukė daugybės gerbėjų dėmesio.
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