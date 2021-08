Į šventę atvyko verslininkė Daina Bosas, vokalo mokytoja ir dainininkė Urtė Šilagalytė, viešųjų ryšių specialistas Saugirdas Vaitulionis, buvęs modelis, o dabar laisvalaikio aprangos kūrėja Simona Starkutė, rinkodaros specialistė Julija Kačanova, aktorė Sandra Daukšaitė-Petrulėnė su vyru, plastikos chirurgas Vygintas Kaikaris su žmona Kristina bei kiti svečiai.

„Šiandien man ilgai laukta diena. Nuotaikos nepatirtos, bet labai smagios. Daug emocijų ir malonaus jaudulio“, – renginyje kalbėjo klinikos vadovė.

Renginyje apsilankė ir atostogoms iš Kalifornijos, Los Andželo, grįžusi Neringa Šiaudikytė su mama. Atlikėja neslėpė, kad gimtinėje aplanko ne vieną grožio specialistą. Tarp jų būna ir R.Marozienė, kurią pažįsta jau ne vienerius metus.

Renginyje kalbinta atlikėja pasakojo, kad Los Andželas tikrai nesiskundžia procedūrų pasiūla ar gerais specialistais, tačiau kainų skirtumas, lyginant su Lietuva, yra didžiulis. Kartais už vieną procedūrą tenka sumokėti tiek, kiek gimtinėje kainuotų dviejų mėnesių kursas.

„Už injekcijas paakiams pas vertinamą JAV plastikos chirurgą sumokėjau 3000 dolerių. Lietuvoje tokia pati paslauga kainuotų apie 300 eurų. Todėl Amerikoje į grožio specialistus dėl estetinės medicinos, aparatinių procedūrų ar plastinės chirurgijos kreipiasi tik labai turtingos moterys arba Holivudo žvaigždės. Kai kurios, net ir gerą darbą dirbančios moterys, negali sau leisti kokybiško manikiūro, nes jis kainuoja porą šimtų dolerių. JAV grožio paslaugos yra labai brangios, o Lietuvoje jos yra prieinamos bene kiekvienai“, – pasakojo N.Šiaudikytė.

Savo išvaizda itin besirūpinanti atlikėja turi 3 pagrindines odos priežiūros taisykles. Pradėjusi lankytis pas injekcijų specialistą, ji susidaro metų priežiūros planą. Taip pat, pasak N.Šiaudikytės, labai svarbu turėti gerą kosmetologą ir lankytis pas jį kas tris savaites.

Dainininkė įsitikinusi – injekcijos niekada neatstos veido procedūrų ar masažų. Taip pat Neringa pataria nepamiršti rūpintis oda namuose bei ją valyti. Geriausia namuose prižiūrėti odą į pagalbą pasitelkus grožio prietaisus, tokius kaip ultragarsinis veido valymo aparatas, įrankis masažui ir antibakterinis elektrinis šepetėlis.

„Turėkite tikslą ir planą jam pasiekti. Grožio pasaulyje labai sunku rasti aukso viduriuką. Nereikia bijoti estetinės medicinos, bet reikia turėti saiką ir nepamiršti gamtos. Nesistenkite per vieną vizitą tapti kitu žmogumi. Darbas yra atliktas gerai tada, kai pamačius gražiai atrodančią moterį nesupranti, kas jai buvo padaryta. Veidas švyti, o oda atrodo tobula... Natūralumas dabar yra pats madingiausias“, – sakė N.Šiaudikytė.

Klinikos atidarymo nepraleido ir į Lietuvą iš JAV su šeima grįžusi krepšininko Dariaus Songailos žmona Gintarė Songailė. Moteris jau daug metų savo grožį patiki bičiulei R.Marozienei. G.Songailė atskleidė, kad į R.Marozienę kreipėsi ir jos vyras. Sportininkui į pažastis buvo suleistas botulino toksinas tam, kad būtų sustabdytas prakaitavimas.

„Metai bėga, keičiasi procedūros, tačiau Rasa niekada nebuvo praradusi mūsų šeimos pasitikėjimo. Smagu turėti specialistę, kuria taip pasitikiu. Ji žino ir pataria, kas šiuo periodu tinka geriausiai. Nesu tokia kompetentinga, kad galėčiau ginčytis su Rasa“, – šypsojosi G.Songailė.

Teksaso valstijoje, San Antonijuje, gyvenanti moteris labai pasiilgsta namų. Gyvenimą svetur ji vadina ilga komandiruote, o namais – Kauną. G.Songailė juokėsi, kad yra iš tų moterų, kurios grįžusios į Lietuvą nepraleidžia progos užsukti ir pas grožio specialistus. Žinoma moteris pasakojo, kad Lietuvoje grožio paslaugų spektras yra kur kas didesnis. Amerikoje ji dažnai pasigenda to, ką gali gauti Kaune užsukusi į vieną kliniką. Be to, JAV už įprastas grožio procedūras, tokias kaip veido valymas ar manikiūras, tenka mokėti kur kas didesnius pinigus.

„Mano pagrindinė veido odos problema yra sausumas. Todėl labai mėgstu įvairias drėkinamąsias aparatines ar injekcines procedūras. Ypač ši problema pasijaučia gyvenant Teksase, kur nuolat šviečia saulė. Odos maitinimas ir drėkinimas yra pirmas žingsnis, norint pristabdyti senėjimo procesus.

Taip pat labai mėgstu drėkinančias plaukų procedūras. Grįžusi į Lietuvą išeinu kursą ir įvairių aparatinių kūną formuojančių procedūrų. Sportas ir sveika mityba ne visada padeda pasiekti norimų rezultatų. Būtent šių procedūrų ir jas atliekančių gerų specialistų trūksta gyvenant Teksase. Lietuvės labai stengiasi, joms nerūpi tik uždirbti. Svarbiausia – kartu pasiekti gerų rezultatų“, – renginyje kalbėjo G.Songailė.