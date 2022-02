Jau šį šeštadienį nacionalinės atrankos „Pabandom iš naujo!“ finalas bus transliuojamas ir LRT eteryje. Naujienų portalas lrytas.lt nutarė sužinoti, ką gi finale palaiko žinomi Lietuvos žmonės.

Dainininkė, reklamos specialistė Dovilė Filmanavičiūtė nacionalinės atrankos finale palaiko du atlikėjus – Moniką Liubinaitę-Moniką Liu ir Gytį Ivanauską-Lolitą Zero.

„Aš už Moniką Liu! Bet ir už Lolitą! Abu pasirodymai autentiški ir prikaustantys. Visa kita – drungna. O aš drungnai nemėgstu“, – šyptelėjo ji.

Monikos Liu vardą paminėjo ir kita atlikėja Rasa Kaušiūtė. 2017 m. moteris ir pati bandė savo sėkmę nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje.

„Labiausiai mane sudominę atlikėjai, patekę į finalą yra Rūta Loop, Gebrasy, Augustė bei Monika Liu. Rūtos Loop labai įdomi daina ir atlikimas. Galbūt tik trūksta žinojimo, kad tai ne pavienė tokia daina, skirta „Eurovizijai“. Bent man, joje trūksta psichologinio tęstinumo, tačiau, nepaisant to, tai – visiškai mano sielos vibracijas atitinkanti daina.

Panašiai ir su Gebrasy – šiek tiek kyla klausimų dėl dainos vystymo.

Augustė žavi savo energija ir buvimu savimi. Jos pasirodymas – stilingas, scenoje susirenka visa grupė.

Na, o Monika Liu atrodo profesionaliausiai. Jos atliekamos dainos stilius – ne atsitiktinis, skirtas ne tik šiai „Eurovizijos“ atrankai. Tai yra stiliaus tęstinumas, prie kurio pripratę jos žiūrovai ir klausytojai.

Be to, tai suteikia pasitikėjimo atlikėja bei savotiško saugumo jausmą, juolab, kad atlikėja turi didžiulę patirtį kūryboje bei scenoje. Scenoje ji atrodo nepriekaištingai, vaizdinės instaliacijos taip pat atrodo labai įdomiai ir skoningai. Manau, kad ši atlikėja ir važiuos atstovauti mūsų šaliai Italijoje. Visgi, tokia išvada yra labiau kilusi iš proto, o nei iš jausmų, sukeltų dainos“, – nuomonę reiškė dainininkė.

R.Kaušiūtė pridūrė, kad labiausiai jos širdį plakti privertė „Moosu X“ duetas. Deja, šie atlikėjai po antrojo atrankos pusfinalio į finalą nepateko.

„Žinoma, kalbant apie dueto atlikėjo patirtį, galbūt ji ir nėra pakankama „Eurovizijai“. Bet širdžiai neįsakysi. Kitaip tariant, pagal protą – Monika Liu, o pagal širdį – „Moosu X“ ir kiti išvardinti atlikėjai“, – teigė moteris.

Anot televizijos projekte „Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusio atlikėjo ir renginių vedėjo Donato Šimkaus, šių metų atrankoje į „Euroviziją“ trūksta kokybiškesnių pasirodymų.

„Iš finale dalyvausiančių atlikėjų išskirčiau tris, kurie man labiausiai patinka. Tai – Lolita Zero, Augustė Vedrickaitė ir Monika Liu. Vis dėlto, jei kalbėtume atvirai, šiais metais „Eurovizijos“ atrankose trūko kokybiškesnių pasirodymų.

Atrodo, su kiekvienais metais „Eurovizijos“ atrankos šiek tiek silpnėja ir praranda savo prestižą. Lolita Zero patiko dėl to, kad pasirodantieji scenoje yra orginalūs savo įvaizdžiu ir išsiskiria bendram kontekste, tačiau daina neįtikina iki galo. Visgi, manau, kad „Eurovizijos“ scenoje labai svarbu yra išsiskirti, būti originaliems ir nepasimesti tarp daugelio pasirodymų.

Man taip pat patinka Augustės energija, nors jos kūrinys turi per daug sąsajų su praėjusių metų laimėtojais, tad nemanau, kad ši daina galėtų keliauti į „Euroviziją“.

Monika Liu – labai charizmatiška ir savita asmenybė, bet ar lietuviška daina pavyktų užkariauti „Eurovizijos“ klausytojų širdis, šiek tiek suabejočiau. Italų, prancūzų, rusų kalbos populiarios pasaulyje, o lietuvių – nežinau... Tad išanalizavęs savo favoritus, tą lemtingą balą atiduodu Lolitai Zero ir Monikai Liu, bet, kaip sako Pauliukaitis, su avansu“, – šypsojosi Dūmo pravarde žinomas vyras.

Dainininkei, taip pat savo sėkmę „Eurovizijos“ nacionalinėje atrankoje bandžiusiai Donatai Virbilaitei labiausiai patiko Augustės pasirodymas.

„Visom keturiom esu už Augustę. Ne dėl to, kad ji yra mano draugė, bet todėl, jog dievinu roką ir ji grąžina tą taip išsiilgtą skambesį į Lietuvos muzikos sceną. Be to, negaliu nustoti dainuoti jos dainos – tiek Augustės daina, tiek pasirodymas yra išpildytas nuo A iki Z. Manau, kad tai būtų pasirodymas, kuris tikrai nenuviltų Europos žiūrovo“, – teigė atlikėja.

Dar moteris išskyrė grupę „Queens Of Roses“ ir atlikėją Audrių Petrauską-Gebrasy.

„Taip pat maloniai nustebino „Queens Of Roses. Kabinanti daina ir smagus atlikimas. Tiesa, man labiau patiko atrankose, o ne pusfinalyje atlikta dainos versija.

O Gebrasy muziką pamilau nuo praėjusių metų atrankos...“, – sakė D.Virbilaitė.

Dainininko Ruslano Kirilkino liaupsės keliavo Monikai Liu.

„Vienareikšmiškai palaikau charizmatiškąją ir sentimentaliąją Moniką Liu. Ja žaviuosi jau daugelį metų. Apie Moniką Liu galima kalbėti labai daug ir visko, nes ji kaip kokia tiksinti bomba, į kurią telpa labai daug įtaigos, natūralumo, neišmatuojamo talento ir jaunatviško valiūkiškumo.

Mūsų žiūrovas – labai neprognozuojamas, kaip ir mūsų gerbiama komisija. Gal laikas duoti šansą lietuviškam kūriniui, nes po „Strazdo“ visiškai nurašėme savo gimtąją gražiąją kalbą. Kūrinys „Sentimentai“, atliekamas Monikos Liu, turi daug gražių, lengvai ir puikiai skambančių žodžių, kurie ir užsieniečiams nebūtų kliūtis dainuoti kartu su Liu“, – atlikėją gyrė vyras.