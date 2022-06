Kaip youtuberis Marius Pocevičius-Munis išaugo iki kino režisieriaus?

– Kiek laiko kuri „Youtube“ video? Ar pameni pradžią – ar buvo baisu, ar labiau smalsu ir smagu pradėti viešinti savo kūrybą?

– „YouTube“ kanalą turiu 11 metų, o vaizdo įrašus kuriu galbūt 12 metų. Pirmas video buvo „Ryšio reklama“, dar „Videogagoje“. Tai buvo mobiliojo tiekėjo reklamos parodija. Žinant tai, kad naudojau tuo metu buvusią techniką ir neturėjau patirties, video buvo pakankamai kokybiškas, visų tuo metu pasirodančių vaizdo įrašų kontekste ir „Videogagoje“ berods buvo peržiūrėtas apie 20 tūkstančių kartų.

Baimės viešinti kūrybą nebuvo, gal labiau – smagu ir smalsu. Nors jau tada buvo nemažai žinomų, populiarių arba augančių naujų kūrėjų, tai buvo tik Lietuvos video kūrimo pradžia. Man buvo labai smagu atrasti naują veiklą.

– Ar buvo toks momentas, kai pajutai, kad jau laikas kurti filmus ir pereiti iš internetinio formato į didžiuosius ekranus?

– 2008–2009 m. labai susidomėjau filmais ir per vasarą žiūrėdavau po 2–3 filmus per dieną. Kas be ko, tuo metu kilo svajonė būti aktoriumi, o įsigijus kamerą ir besivystant video kūrimui Lietuvoje, pradėjau pats kurti trumpus vaizdo įrašus. Pradžioje tai buvo parodijos, paskui – paties parašyti trumpi skečai, o įsigijus naujesnę kamerą, 2013 metais sugalvojau, kad noriu sukurti ilgametražį filmą.

Dabar galiu pasakyti, kad puikių pamokų gautum ir pradėdamas nuo trumpametražio filmo, viskas truktų trumpiau, lengviau susiplanuoti, o pradedančiajam, pamokos labai panašios. Bet aš norėjau daryti ilgametražį filmą, nes pagalvojau, jog jeigu galiu padaryti skečą, tai tiesiog reikia parašyti ilgą skečą, viską susiplanuoti bei tiesiog paiimti ir nufilmuoti.

– Kaip kilo idėja sukurti „Kartą kaime“? Per kiek laiko parašei scenarijų?

– „Kartą kaime“ yra visų trijų mano filmų, kaip ir, paskutinė dalis. Filmai nėra lygiagrečiai labai susiję, tačiau yra tas pats kino pasaulis: vienas personažas yra visuose filmuose, jie visi skiriasi žanru, bet panašūs tuo, kad sukurti minimaliu biudžetu ir filmuoti Veisiejuose. Tokią trilogiją numačiau daryti jau 2013 metais, kai sugalvojau, jog noriu kurti ilgametražį filmą. Kilo mintis sukurti lietuvišką, provincijos super herojų, kuris neturi jokių super galių, bet tiesiog daro gerus darbus ir nuo to yra pavargęs. Viskas išsivystė į tris pakankamai skirtingus filmus tiek žanrais, tiek savo istorija. Ši trilogija buvo įkvėpta Robert Rodriguez knygos „Rebel without a crew“. Joje Robert pasakoja savo istoriją. Jis yra sukūręs „Mexico Trilogy“: „El Mariachi“, „Desperado“ ir „Once upon a time in Mexico“. Tai mano trys filmai yra Veisiejų trilogija, su panašiais pavadinimais – „Problemų Tvarkytojas“, „Problemo“, „Kartą kaime“. Pastarasis angliškai vadintųsi „Once upon a time in a village“, kas yra nuoroda į R. Rodriguez trilogijos paskutinę dalį.

– Papasakok daugiau apie naujausio tavo sukurto filmo pavadinimą – ar buvo dar kokių nors kitų „darbinių“ pavadinimų?

– Kadangi yra tokia pavadinimų sąsaja su Robert Rodriguez filmais, tai pavadinimas „Kartą kaime“ jau buvo seniai sugalvotas, dar netgi prieš scenarijaus rašymą. Trečiasis filmas tiesiog taip turėjo vadintis, o istoriją jau kūriau vėliau. Jokių kitų variantų nebuvo svarstoma. Šis pavadinimas („Once upon a time in village“) yra aliuzija į Rodriguez, Tarantino, Sergio Leone filmus. Pats siužetas niekuo nepanašus į šių režisierių konkrečius filmus, bet taip noriu parodyti, kaip vystėsi mano suvokimas apie kiną ir kokius pirmus tris filmus norėjau padaryti. Čia tokios detalės, kurios man svarbios.

– Sukurti filmą kino teatrams – tavo svajonė?

– Taip, tai buvo tikslas ir svajonė, kad bent vienas iš šių pirmų filmų išeitų į kino sales. Kadangi nestudijavau režisūros akademijoje, susikūriau tokį savo kelią tikėdamasis, kad bent vieno filmo pasirodymas kino salėse, padės labiau įsitvirtinti šioje industrijoje ir pritraukti finansų būsimiems filmams. Didesnis biudžetas leistų kurti kokybiškiau.

– Kokio dydžio yra filmo kūrybinė komanda? Ar buvo sunku atrinkti kolegas, kurie padės tavo svajonei – sukurti filmą – išsipildyti?

– Komandą sudaro apie 30 žmonių, nemažai jos narių yra ir aktoriai. Pirmiems filmams buvo kviečiami žmonės iš studentiško teatro „Palėpė“. Po to kai kurie komandos nariai pasiliko kino pasaulyje ir sukūrė ten karjeras, todėl jie noriai grįžo ir į vėlesnius mano projektus. Ieškojome žmonių, kuriuos traukia kinas, kurie turi žinių vienoje ar kitoje srityje ir nori save išbandyti kine. Patirtys ir naujos žinios motyvavo žmones dirbti netgi nemokamai. Kai kurioms pozicijoms žmones rasti buvo lengva, kai kurioms sunkiau. Trečiajam filmui labai daug stiprių profesionalų atkrito dėl pandemijos, nes nukelti jų projektų filmavimai dubliavosi su mūsų filmu. Per trumpą laiką, turėjom rasti žmones, kurie galėtų juos pakeisti. Visgi komandą pavyko surinkti ir visi, sutikę prisijungti, žinojo, kur eina ir geranoriškai prisidėjo prie svajonės išsipildymo.

– Pasidalink įsimintiniausiais filmo kūrimo momentais, kuriuos atsiminsi visą gyvenimą.

– Įsimintiniausia galbūt tai, kad filmuojant Veisiejuose, vietiniai žmonės labai pagelbėjo, prisidėjo. Nors nežinojau, kad galima, iš anksto nelabai ir susitarėme, bet paprašius – iš karto, vidury dienos, mums įjungė miesto fontaną!

– Ką patartum žmogui, kuris stebi tavo karjerą ir norėtų taip pat tapti režisieriumi?

– Jei nori būti režisierium, parašyk 15–20 puslapių scenarijų, suburk komandą ir su šių dienų, lengvai prieinamomis, technologijomis gali nufilmuoti labai kokybišką trumpametražį filmą per 3–4 dienas. Techniką gali nuomotis, galų gale, telefonu nufilmuoti, bet tos 3–4 filmavimų dienos padės suvokti, kas yra kino kūrimas. Pats pasirinkau iškart kurti ilgametražį filmą, bet jei esi pradedantysis, gali daug kokybiškiau, pigiau, padaryti gera trumpametražį kūrinį. Toks mano patarimas pradedantiesiems.

Mariaus Pocevičiaus filmą „Kartą kaime“ kine galėsite išvysti nuo birželio 24 d. Tai komedija apie Veisiejuose gyvenantį Martyną, ieškantį žmonos bei miestelio seniūno surengtą influencerių konkursą. Pinigai, meilės paieškos ir Lietuvos provincijos grožis viename filme. Vaidina aktoriai: Laurynas Jurgelis, Gelminė Glemžaitė, Ramūnas Cicėnas, Vaidotas Grincevičius, Giedrius Sasnauskas, Laurynas Zmejauskas, Mantas Stonkus, Mantas Bartuševičius, Žiedūnė Mardosaitė, Marius Repšys, Paulius Mikolaitis ir kt.