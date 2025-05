Eglė Straleckaitė prasitarė apie didelę meilę viešbučių maistui: „Visada bus pirmoje vietoje“

Su tuo sutinka ir žinoma sportinių šokių šokėja, trenerė, pilateso instruktorė Eglė Straleckaitė-Domarkienė (32 m.), kuri portalui Lrytas atskleidė, koks maistas atšilus orams ją ir jos šeimos narius džiugina labiausiai.

Šokėja buvo atvira – skanaus maisto jos namuose galima rasti tiek įprastomis dienomis, tiek per šventes, tačiau niekam negirdėtų ir išskirtinių patiekalų per jas gaminti netenka.

„Ypatingų patiekalų, kurie kartotųsi per tradicines šventes, pas mus yra tokių, kurių yra turbūt ant kiekvienos šeimos stalo. Per Kalėdas vienokie patiekalai, per Velykas – kitokie.

Man Velykos yra nuostabi šventė, aišku, didesnė nuotaika būna gal per Kalėdas. Bet Velykos irgi žiauriai patinka, nes tai yra ženklas, kad jau tuoj bus šilta.

Tada dažniausiai jau būna saulė, taip gyva…“, – šyptelėjo Eglė.

Žinoma moteris prisipažino, kad šventės jos namuose praeina be didelių kulinarinių eksperimentų, o įprastomis dienomis ją labiausiai džiugina visai ne iškilmingi valgiai, o kasdieniai pusryčių malonumai.

„Kalbant apie maistą, tai man labiausiai patinka pusryčių meniu. Pavyzdžiui, viskas, kas yra viešbučiuose, švediškame stale. Man tai yra nuostabiausias maistas.

Mėsytės gal nesu didelė mėgėja, bet va įvairūs sūriai, daržovės, kiaušinis – ar keptas, ar virtas, ar omletas – visiškai neturi jokio skirtumo, man svarbiausia, kad kiaušinis.

Taip pat man labai skanu kepta, traški duona. Tai va, man šitie dalykai visada bus pirmoje vietoje“, – apie mėgstamiausią savo maistą pasakojo moteris.

Visgi Eglė tikino, kad virtuvėje neretai tenka eksperimentuoti, nes jai be galo patinka savo kulinariniais šedevrais nustebinti artimuosius ar draugus. Pasak jos, būtent maistas visus suartina.

„Aš visada mėgstu vis kažką naujo pabandyti. Jeigu pati gaminu kažkokius patiekalus, tai visada pas save į namus kviečiamės draugus. Pavyzdžiui, kai buvo „Eurovizija“, dariau salotas su braškėmis“, – pasakojo šokėja.

E. Straleckaitė-Domarkienė neslėpė – kad ir koks bebūtų maistas, jai labai svarbu gražus pateikimas ir estetika. Tai patinka ir jos šeimos nariams.

„Šiaip aš esu tokių užkandukų ir gražaus stalo mėgėja. Man labai patinka paruošti kažką gražaus. Ir kad būtų ne tik gražu, bet ir estetiška“, – atviravo moteris.

Vienu savo mėgstamu receptu, kuris ypač tinka šiltiems orams, Eglė nė nedvejodama pasidalijo ir su portalo Lrytas skaitytojais. Tai – gaivios salotos, kurios nudžiugins ne tik namiškius, bet ir draugus.

Pavasarinių salotų receptas pagal Eglę Straleckaitę.

Reikės:

Grūdėta šlapia varškė,

svogūnų laiškai,

krapai,

ridikėliai,

agurkai,

druska,

pipirai.

Gaminimas: Visko dėkite pagal savo skonį, tuomet visus ingredientus lengvai išmaišykite ir patiekite lėkštėje. Skanaus!

Kitoks variantas: sumaišykite lapinį (kale) kopūstą, braškes, fetos sūrį, pekano riešutus, alyvuoges, šlakelį citrinos sulčių, medaus, aliejaus ir žiupsnelį druskos.