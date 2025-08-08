Paulius Vaitiekūnas 30-metį atšventė siautulingai: nustebinusi Laisvės statula, garsūs bičiuliai ir į sceną išbėgę „Žemaitukai“

Bičiulius subūręs į neeilinę šventę jis pasidalijo ne tik vakarėlio kadrais, bet ir pats prakalbo apie gimimo dieną.
Savo mintis jis išdėstė socialiniame tinkle „Instagram“.
„Norisi pasisakyti apie 30 gimtadienį.
Visiškai svarbiausia padėka mano sesei Laurai. Galvojau, kad beveik viską kartu organizavom, pasitardami tik keliais klausimais. Pasirodo, kad labai daug nežinojau.
Pasirodo, kad gimtadienio tema yra Amerika (mano didelė svajonė ten nukeliaut). Atvarau į šventės vietą, vežamas senovinio amerikietiško automobilio, o ten pamatau pastatytą laisvės statulą ir Amerikietiškų dešrainių furgonėlį!
Dešrainių furgonėlis – viskas ok, bet kur tu gavai tą statulą???
Nu visiška fantastika turėti tave!
Tiek laiko rūpinausi ir meldžiaus, kad tik nebūtų lietaus, kad galėtumėme šokti su grupe. Bet buvo ir niekam nerūpėjo.
Grojo grupė „Biplan“ – buvo afigienai. Daugiau nieko nepasakysiu.
Toliau programoje Anatolijus Oleinikas – ačiū tau!
Apie tai nežinojau, bet kelioms dainos išbėgo ir „Žemaitukai“. Wow! Ačiū“, – švente džiaugėsi Paulius.
