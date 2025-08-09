J. Nainys paviešino akimirką su retai matomais tėvais: prakalbo apie laukiančią progą ir ištirpdė tūkstančių širdis

Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje akimirka iš Palangos Birutės parko su jais paviešinęs ir su naujienų Lrytas portalu sutikęs pasidalyti vyras atskleidė, kad mėnesio pabaigoje jų laukia ypatinga proga – 51-erių metų bendro gyvenimo metinės.
„Tėveliai aplankė Palangoje. Šį mėnesį jie švęs 51 metus bendro gyvenimo kartu.
Puikus pavyzdys mums visiems, kaip reikia laikyti savo mylimą žmogų kuo arčiau, kad ir kas nutiktų“, – jautriai šalia šeimos akimirkos rašė J. Nainys.
Ši akimirka kaipmat ištirpdė didžėjaus bičiulių ir gerbėjų širdis.
Jonas Nainystėvaimetinės
