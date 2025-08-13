Skaudi žinomo Lietuvos didžėjaus avarija sukrėtė žinomus žmones: prašo vieno

Mindaugo įranga kainuoja tūkstančius, tad didžėjus, norėdamas bent kiek palengvinti ant pečių užgulusią naštą, kreipėsi į žmones prašydamas pagalbos.
„Rugpjūčio 1 d. patekau į avariją. Laimei, žmonės nenukentėjo. Bet mano darbo įrankis – didžioji dalis scenos, garso ir šviesos įrangos – virto šipuliais. Ar apmaudu? Velniškai.
10 metų dėtas euras prie euro, daug ko atsisakant, daug ką aukojant. Ir per akimirką viskas dingo.
Bet verkti nelabai turiu teisės – namie laukia šeima, keturi mano mažamečiai vaikai. Su jų, žmonos, artimųjų pagalba tikrai ir atsistosiu ant kojų, o su jumis būtų greičiau ir lengviau.
Tad įkvepiu oro ir sakau – jei kas gali padėti, padėkit. Kas būtų pagalba: Darbai – DJ, garsas, šviesa. Gal kam reikia papildomų rankų? Garso ir šviesos įranga – gal pas kažką dulka nenaudojama ir galėtumėt atiduoti ar paskolinti?
Vienas kitas euras – nebūsiu išdidus ir su dėkingumu priimsiu“, – įrašo gale savo banko sąskaitą pateikdamas rašė žinomas didžėjus.
Tai palietė didelį ratą žinomų žmonių.
„Klausiat, ar nebaisu keliaut į Grenlandiją? Ne. Va, mano kolegai ir kelionės bičiuliui Mindaugui kas nutiko pakeliui į Kauną grįžus kitądien iš kelionės. Sveikas gyvas, bet darbo įrankiai į šipulius. Prisidėkit, kas galit“, – rašė aktorius Dominykas Vaitiekūnas.
„Ne tik geras savo srities žinovas, bet ir puikus žmogus, turintis didelę, gražią šeimą. Padėkime, kas kaip galim. Pasidalinkite nuoroda – karmos taškai garantuoti!“ – pridėjo dainininkė Augustė Vedrickaitė.
„Padekim mūsų kolegoms ir draugams!“ – rašė laidų vedėjas, turinio kūrėjas Rolandas Mackevičius.
„Mindaugas Žiupsnis ne tik tobulas dj, bet ir nuostabus draugas! Skleidžiu žinutę ir tikiuosi, galėsiu pati kuo nors pagelbėti“, – teigė laidų vedėja, nuomonės formuotoja Indrė Kavaliauskaitė.
„Talentingas žmogus su 4 vaikais“, – dalijosi rašytoja Živilė Kropaitė.