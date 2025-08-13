Žinios, kurios šviečia.
Skaudi žinomo Lietuvos didžėjaus avarija sukrėtė žinomus žmones: prašo vieno

2025 m. rugpjūčio 13 d. 11:32
Lrytas.lt
Antradienį žinomas didžėjus Mindaugas Žiupsnis pasidalijo pagalbos prašymu – jo vairuojamą mikroautobusą kliudė pravažiuojantis sunkvežimis. Transporto priemonė buvo sumaitojama kartu su visa viduje buvusia įranga. Dėl šio įvyko abejingi neliko žinomi žmonės.
Mindaugo įranga kainuoja tūkstančius, tad didžėjus, norėdamas bent kiek palengvinti ant pečių užgulusią naštą, kreipėsi į žmones prašydamas pagalbos.
„Rugpjūčio 1 d. patekau į avariją. Laimei, žmonės nenukentėjo. Bet mano darbo įrankis – didžioji dalis scenos, garso ir šviesos įrangos – virto šipuliais. Ar apmaudu? Velniškai.
10 metų dėtas euras prie euro, daug ko atsisakant, daug ką aukojant. Ir per akimirką viskas dingo.
Bet verkti nelabai turiu teisės – namie laukia šeima, keturi mano mažamečiai vaikai. Su jų, žmonos, artimųjų pagalba tikrai ir atsistosiu ant kojų, o su jumis būtų greičiau ir lengviau.
Tad įkvepiu oro ir sakau – jei kas gali padėti, padėkit. Kas būtų pagalba: Darbai – DJ, garsas, šviesa. Gal kam reikia papildomų rankų? Garso ir šviesos įranga – gal pas kažką dulka nenaudojama ir galėtumėt atiduoti ar paskolinti?
Vienas kitas euras – nebūsiu išdidus ir su dėkingumu priimsiu“, – įrašo gale savo banko sąskaitą pateikdamas rašė žinomas didžėjus.
Tai palietė didelį ratą žinomų žmonių.
„Klausiat, ar nebaisu keliaut į Grenlandiją? Ne. Va, mano kolegai ir kelionės bičiuliui Mindaugui kas nutiko pakeliui į Kauną grįžus kitądien iš kelionės. Sveikas gyvas, bet darbo įrankiai į šipulius. Prisidėkit, kas galit“, – rašė aktorius Dominykas Vaitiekūnas.
„Ne tik geras savo srities žinovas, bet ir puikus žmogus, turintis didelę, gražią šeimą. Padėkime, kas kaip galim. Pasidalinkite nuoroda – karmos taškai garantuoti!“ – pridėjo dainininkė Augustė Vedrickaitė.
„Padekim mūsų kolegoms ir draugams!“ – rašė laidų vedėjas, turinio kūrėjas Rolandas Mackevičius.
„Mindaugas Žiupsnis ne tik tobulas dj, bet ir nuostabus draugas! Skleidžiu žinutę ir tikiuosi, galėsiu pati kuo nors pagelbėti“, – teigė laidų vedėja, nuomonės formuotoja Indrė Kavaliauskaitė.
„Talentingas žmogus su 4 vaikais“, – dalijosi rašytoja Živilė Kropaitė.
