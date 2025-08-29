Trakų prieplaukoje – serialo „Pavojingi ryšiai“ premjera: į įspūdingą šventę susirinko gausus būrys Lietuvos aktorių

Į įspūdingą šventę ant vandens susirinko gausus būrys Lietuvos aktorių ir pramogų pasaulio atstovų. Žinomi veidai, pasiplaukiojimas aplink Trakų pilį ir raudonojo kilimo nuotaika vakarui suteikė išskirtinumo bei tapo vienu įsimintiniausių vasaros įvykių.
Pirmoji serija buvo sutikta audringais plojimais. Prodiuseris Andrius Urbanavičius padėkojo ištikimiausiems draugams bei partneriams, buvo įteiktos dovanos. O iš karto po peržiūros savo mintimis susirinkusiems svečiams pasidalino ir serialo kūrėjai bei aktoriai.
Režisierius Džiugas Siaurusaitis negailėjo komplimentų naujajai aktorių komandai. „Esu labai patenkintas, nes aktorių kastingas buvo vienas geriausių. Daug naujų veidų. Jaunimas, kurio aš anksčiau nepažinojau, nesam susidūrę nei spektakliuose, nei filmavimo aikštelėje. Aš filmuodamas šitą serialą jaučiuosi laimingas. Tikiuosi, jūs taip pat“, – džiaugėsi Džiugas.
Serialo scenaristas Edvinas Kalėda pabrėžė, jog šis serialas išsiskiria savo tematika. „Pagaliau aš parašiau tai, ką svajojau. „Pavojingi ryšiai“ nėra visiškai kaip „Rimti reikalai“. Tai ne gaujos ir ne „gyvybė ar mirtis“, o šeimos istorija. Aš labai atidžiai žiūriu lietuviškus serialus ir, manau, kad tokios linijos dar nebuvo. Šiame seriale yra ir meilės, bet ji tokia, dėl kurios norisi mirti. Tik tiek galiu pasakyti“, – šypsojosi E. Kalėda.
Peržiūrėjęs pirmąją serialo seriją savo emocijomis pasidalijo ir vienas pagrindinių aktorių Mantas Vaitiekūnas. „Pamačius save ekrane, turiu pastebėjimų ir pastabų sau. Tikiuosi pasitaisyti. Gal žiūrovas to ir nemato, bet aš esu labai savikritiškas“, – sakė aktorius.
Šiuo šventiniu vakaru „UrbsTV“ ne tik pratęsė tradiciją organizuoti įsimintinus vasaros vakarėlius, bet ir pristatė vieną ambicingiausių šio sezono projektų. Serialas „Pavojingi ryšiai“ startuoja su stipria kūrybine komanda, ryškiais aktoriais ir intriguojančia istorija, kuri jau pirmojoje serijoje paliko įspūdį susirinkusiems svečiams.
Serialo aktorių gretose žiūrovai atpažins gerai žinomus veidus, kurie kurs ne tik meilės linijas, bet ir pasiners į kriminalinį pasaulį. Seriale išvysime Valdą Bičkutę, Mantą Vaitiekūną, Editą Užaitę, Marių Jampolskį, Oskarą Wyganowski ir daugelį kitų aktorių.
Naujas serialas „Pavojingi ryšiai“ – jau nuo rugsėjo 8 dienos, pirmadieniais-ketvirtadieniais 21 val. per LNK.