P. Samoška nustebino net ir visko mačiusius – užlipo ant „Ozo“ ženklo: prekybos centras pateikė atsaką

P. Samoška socialiniuose tinkluose pasidalijo naktį nufilmuotu vaizdo įrašu, kai lipo ant prekybos centro „Ozas“ reklaminio ženklo. Ten jis išbuvo visą naktį.
Vyras pasakojo, kad jau yra miegojęs ant „Akropolio“ stogo ir prekybos centro „Ikea“ ženklo, todėl šis kartas jam – tik dar viena pramoga.
Iš tiesų, P. Samoška planavo lipti ant prekybos centro stogo, tačiau nusprendė to nedaryti, kai pamatė daugybę kamerų ir įspėjamųjų ženklų.
Prie reklaminio ženklo tokių įspėjimų Paulius nerado, todėl nusprendė išbandyti savo galimybes užlipdamas būtent ant jo.
„Jei nėra draudžiama, tai turbūt leidžiama“, – kalbėjo jis.
Beje, P. Samoška tokiai avantiūrai ryžosi ne be reikalo. Tą jis pažadėjo tokiu atveju, jei krepšinio rungynėse su Latvija laimės Lietuva. Taip ir nutiko, todėl teko ištęsėti gerbėjams duotą pažadą.
Po tokio netikėto P. Samoškos nuotykio neilgai trukus sureagavo ir pats prekybos centras „Ozas“.
Socialiniuose tinkluose buvo pasidalinta turinio kūrėjo vaizdo įrašu ir buvo raginama to nekartoti.
„Tai kon jūs, Ozo alpinista?
Laipiot čia – griežtai draudžiama.
Primygtinai nerekomenduojame laipioti kaip Paulius Samoška – to daryti ir neleidžiame. Bet jeigu norite pasikarstyti, siūlome užsukti į Adventica pramogų centrą – bus patogiau, smagiau ir, svarbiausia, saugiau.
Taip, vaizdas iš viršaus tikrai neblogas. Bet miesto panorama geriau ir maloniau mėgautis iš Action by Apollo – bus mažesnė tikimybė sulaukti apsaugos dėmesio. Ačiū Pauliui, kad atkreipė mūsų dėmesį – nuo šiolei tokių nuotykių OZE nebebus“, – rašoma įraše.
Pamatyti visą vaizdo įrašą galite čia: