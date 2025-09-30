Mantui Vygantui pripažinus apie naujus santykius – buvusiosios Jolantos Naruševičiūtės reakcija

Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo pastebėjimu, jog iš Manto „YouTube“ kanalo ištrintos dainos, kurias duetas atliko kartu.
„Noriu Jūsų paklausti. Kiek matote šitame video klipe žmonių? Neskaitant šuns. Šitos dainos „YouTube“ kanale nėra, bet yra platformose.
Kažkas juk visas dainas panaikino. Ir jei paklausytumėt, kiek išgirstumėt atlikėjų? Du ar vieną? Tai va, Mielieji, dar vienas cirkas.
Aš esu iš visur išbraukta, nes ponas, garsusis atlikėjas, vienas nori pasisavinti visas teises. Kad atlygis atitektų tik jam vienam, nors ir taip už visas dainas jis vienas gauna visas lėšas.
Teisės į dainas abiejų vienodos. Už jų išleidimą aš taip pat mokėjau savo sunkiai uždirbtus pinigus. Tai va, čia tikrasis veidas…
Žinoma, bankrotai daug lėšų reikalauja. Sako viešumas yra geras dalykas, galvoja, kad aš kvaila ir nusileisiu. Nė už ką!“ – socialiniame tinkle „Facebook“ apmaudą liejo Jolanta.
Naujienų portalui delfi.lt ji pridėjo, jog Mantui prisipažinus tik pasivirtino jos spėjimai.
„Mano gyvenimas teka toliau, man jau daug geriau. Žmogus seniai galėjo prisipažinti, o ne žeminti mane per TV ir žiniasklaidą“, – sakė ji.