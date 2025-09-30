Po A. Chošnau įrašo – kandus I. Žuolytės kirtis: uždavė provokuojantį klausimą

Apie patirtį projekte socialiniuose tinkluose pirmadienio rytą pirmoji prabilo nuomonės formuotoja, o kiek vėliau pasisakė ir dainininkas.
„Mums su Inga naujas LNK projektas „Žvaigždžių duetai“ baigėsi. Ačiū visiems, kas palaikėte! Ačiū LNK už kvietimą ir visai komandai!
Man tai buvo didelis iššūkis – toks didelis, kad aš net nenumaniau, kaip sunku tai bus tapti mokytoju visiškai nedainuojančiam žmogui. Ir aš labai didžiuojuosi Inga – ji yra stipri ir drąsi.
Ne kiekvienas gali atlaikyti TV kameras ir dėmesį. O tai, kad mes iškritome pirmi, nereiškia, kad ji neverta aplodismentų – linkiu jai sėkmės ir toliau mylėti MUZIKĄ“, – rašė A. Chošnau.
Po šiuo įrašu pasirodė ir I. Žuolytės komentaras – moteris A. Chošnau uždavė ironišką klausimą, užmindama mįslę apie galimus nesutarimus su savo scenos parteriu.
„Ant tiek sunku mokytojauti, kad net į repeticijas nusprendei neiti?“, – rėžė Inga.
Visgi A. Chošnau į šį klausimą kol kas nieko neatsakė.
Primename, kad po iškritimo iš projekto Inga pasidalijo ilgu ir atviru įrašu, kuriame pabrėžė, kad duetas be vieno žmogaus egzistuoti negali.
„Tikiu, jog kiekvienas einantis į tokį projektą turi savus motyvus, kodėl tai daro, tačiau aš tiesiog noriu linksmai nugyventi šitą gyvenimą, priimti jo neeilines galimybes, visko pabandyti ir, galų gale, smagiai pažvengt iš savęs draugų kompanijoje, net jei man nepasisekė.
Esu istorijų žmogus ir ačiū prodiuserei Gintarei už kvietimą būti šio legendinio projekto dalimi bei už dar vieną neeilinę istoriją, įsirašiusią į mano gyvenimo knygą. Ačiū vokalo mokytojai Kristinai, kuri tapo vieninteliu mano muzikiniu ramsčiu šiame projekte. Ačiū dalyviams, vedėjams ir visai už kadro stovinčiai komandai, kurių palaikymas filmavimų metu buvo būtent tai, kas man padėjo nepalūžti, kai kantrybė jau rėmėsi į lubas.
Ačiū šeimai už begalinį rūpestį – jie nuo mano repeticijų jau net nenorom išmoko visų dainų tekstus. Ačiū draugei Rolandai, kuri taip norėjo mane matyti scenoje, jog buvo pasiryžusi siūti kostiumus visiems pasirodymams, o po kiekvieno jų paklausdavo, kaip sekėsi.
Ačiū draugams, kurie keturis sekmadienius iš eilės rinkosi svečiuose tam, kad pamatytų, kaip man sekėsi TV ekrane. Jau vien dėl tiek progų suburti draugus buvo verta dalyvauti. Ačiū žiūrovams, nes daugelis jų net be mano komentarų permatė ir suprato situaciją.
Liūdna kristi pirmai, ypač kai taip ir nespėjau pasirodyti taip, kaip norėjau aš, sutikdama būti projekto dalimi. Tačiau duetas negali egzistuoti tik su vieno žmogaus noru bei motyvacija dalyvauti projekte. Nepaisant to, tikiu, jog būtent nemalonios patirtys ir duoda stipriausias gyvenimo pamokas.
Galų gale aš, nedainuojantis žmogus, mėnesį laiko dainavau vienam žiūrimiausių TV kanalų! Ant kiek neįtikėtinai, kartais, gali pasisukti gyvenimėlis, kai atvira širdimi priimi jo siunčiamas galimybes.
Tikiu, jog linksma, graži, užsispyrus mergytė apturės dar ne vieną savo performansą – tik tuomet ji jau labiau paklausys savo širdies“, – rašė I. Žuolytė.