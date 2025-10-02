„Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusios Agnės Petravičienės gyvenime – dideli pokyčiai: matuojasi naują statusą

Ji paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti kūdikio lovytė, žaisliukai. Agnė tapo močiute.
„Scenoje esu išgyvenusi daugybę ypatingų premjerų...
Bet vakar įvyko pati svarbiausia – tyliai, be žiūrovų, tik mano širdy... Buvau „Agnutė“, dabar močiutė P.S. o juk pasigirti noris...“ – brūkštelėjo ji.
Su pirmu vyru Kęstučiu, su kuriuo susilaukė sūnaus Tito, Agnė išsiskyrė po keturiolika metų trukusios santuokos.
Su antruoju Dainiumi buvo priversta išsiskirti po šešerius metus trukusios santuokos. Po dvejų su puse metų bendro gyvenimo Dainių ištiko infarktas, jis patyrė kelias klinikines mirtis.
Mėnesį vyras išgulėjo ištiktas komos, o vėliau tapo neįgalus.
2019-aisiais ištekėjo už verslininko Artūro Gansausko.
Pora vienas kitam amžiną meilę prisiekė Kaune, Raudondvario pilyje.