A. Petravičienė paviešino plintančią šiurpą keliančią žinią apie Radži: atlikėjas kirto to siekiantiems

Joje teigiama, esą garsus atlikėjas buvo nužudytas.
„Didelė nelaimė – rastas nušautas dainininkas Radži“, – didelėmis raidėmis šalia jo nuotraukos rašoma melagienoje ir tęsiama, – „Policijos departamentas praneša, kad šeštadienį apie 18 val. 15 min. rastas sumušta galva ir šautine žaizda nugaros srityje dainininko kūnas. Įtariama, jog tai galėjo būti suplanuota.“
Šalia ekrano nuotraukos su šiuo plintančiu melagingu tekstu A. Petravičienė pridūrė esanti šokiruota ir ramino gerbėjus, jog atlikėjas – gyvas.
„Žmonės, na jūs čia rimtai?! Kodėl manęs klausinėjate, ar TIKRAI nušovė Radži?! O prie ko čia aš?! Taigi dar kartą – Radži gyvas (bent vakar tikrai buvo)“, – teigė ji.
Naujienų portalui Lrytas vėlų šeštadienio vakarą susisiekus su dainininku, šis patikino, kad tokia plintanti informacija jam nėra naujiena.
Radži pridūrė, kad tokio tipo melagienas jis, jo pažįstami ir gerbėjai išvysta gana dažnai.
„Viešpatie, ne pirmas kartas, kai mane „nušauna“ ar dar kaip nors kas nors su manimi „atsitinka“. Tiesiog juokinga...
Tie, kurie labai laukia, galiu tik padėkoti – gyvensiu ilgai ir nuobodžiai jų nenaudai. Jeigu klaustumėte, kaip gyvenu, tai galiu atsakyti – NESULAUKSITE.
Gerbėjams noriu pranešti, kad viskas su manimi gerai. Aš sveikas ir gyvas“, – Lrytas su šypsena sakė atlikėjas.