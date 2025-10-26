Konfliktas tarp I. Ruginienės ir D. Šakalienės sulaukė šmaikščios J. Pečeliūno reakcijos

Turinio kūrėjas savo „Instagram“ paskyroje paviešino vaizdo įrašą, kurį pats sumontavo. Jame šmaikščiai pateikiamas dviejų politikių konfliktas.
Įrašas per kelias dienas sulaukė didžiulio dėmesio – beveik 19 tūkst. patiktukų ir šimtus komentarų.
J. Pečeliūnas nusprendė išimti iš konteksto kelias D. Šakalienės ir I. Ruginienės ištartas frazes ir sujungti jas į „susipykuisų draugių“ pokalbį.
Justas taip pat neliko be vaidmens – šiame sukurtame pokalbyje jis bandė sutaikyti moteris.
„Gerai, Inga, kas dabar ten jums su Dovile darosi? Tu man papasakok“, – vaizdo įrašą pradėjo J. Pečeliūnas.
„Aš noriu susitikti akis į akį“, – ištraukoje sako I. Ruginienė.
„Dovile, ateik čia, staigiai“, – atsako Justas.
„Aš čia esu ir galite išsakyti savo priekaištus“, – dar vienoje iškarpoje sako D. Šakalienė.
„Ingut, tai sakyk, kas negerai, kodėl dirbti negalime visi normaliai dabar“, – toliau kalba Justas.
„Aš negaliu susitaikyti, kad yra meluojama“, – iškarpoje sako I. Ruginienė.
„Jėzau, pati irgi ne gėlytė, žinok, esi. Susitaikyk tu su tais melais, ar tu kažką kito turi pasiūlyti?“ – klausia Justas.
„Karą tarpusavyje“, – iš iškarpų sukurtame pokalbyje pasirodo I. Ruginienė.
„Jeigu tu kariausi, tai ką Dovilė darys?“ – teiraujasi Justas.
„Pjaustyti, kur mažiausiai kraujuoja“, – vaizdo įraše sako D. Šakalienė.
„Čia tu Ingą planuoji pjaustyt?“ – vėl pasirodo Justas.
„Beleką“, – kalba D. Šakalienė.
„Jėzau, Inga, o tau nebaisu? Nes man biškį“, – vėl įsiterpia J. Pečeliūnas.
„Labai nemaloni situacija“, – iškarpoje sako I. Ruginienė.
„Tai sprendžiam tą nemalonią situaciją, nes išsipjaustysim čia darbe. Jėzau, tokios draugutės abi buvo, gražu žiūrėt. Išsiaiškinam“, – kalbėjo Justas.
„Aš noriu dirbti, bet ne aiškintis santykius“, – vėl kalba I. Ruginienė.
„Tai eikit dirbt. Apsaugok ir apšviesk“, – pasirodo J. Pečeliūnas.
„Kaip sakoma, Dieve padėk“, – dar vienoje iškarpoje sako D. Šakalienė.
„Doviliukai, čia jau net bonkė nebepadės“, – baigdamas iš iškarpų suklijuotą pokalbį sakė J. Pečeliūnas.
Primename, kad trečiadienį šalies vadovas pasirašė dekretą ir iš pareigų atleido D. Šakalienę. Kol kas laikinai vadovauti KAM pavesta vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.
