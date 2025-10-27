Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Namų kiemą lemputėmis išpuošusi A. Petravičienė pribloškė internautus: „Oho, kaip pas Kalėdų Senelį“

2025 m. spalio 27 d. 10:17
Lrytas.lt
Video
Iki Helovino – vos kelios dienos, spalis visus džiugina geltonais lapais, tačiau tuo pat metu norisi ir jaukumo namuose. Muzikiniame projekte „Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusi Agnė Petravičienė jau mąsto apie Kalėdas ir Naujus metus.
Daugiau nuotraukų (10)
Dar miesto eglutės nepapuoštos, tačiau A.Petravičienės kieme – tikra šventė. Namų kieme jau žybsi lemputės, kurios papuošė ir augančias tujas, ir namų fasadą.
Visu grožiu Agnė pasidalijo socialiniuose tinkluose.
„Nežinau, kaip pas kitus, bet jau šiandien pas mane prasideda Nauji metai. Ir jie prasidės pas mane spalį. Va taip aš nusprendžiau. Uh, kaip gerai“, – vaizdo įraše rodydama kiemo puošmenas, kalbėjo Agnė.
 
Toks sprendimas sulaukė daugybės patiktukų ir komentarų. Vieni gyrė Agnę už ankstyvas lemputes, o štai kiti nepagailėjo ir kritikos.
„Tikrai, kad gerai. Norisi švieselių“, „Aplenkei Bunkę“, „Kitais metais pradėkit nuo liepos, bus dar smagiau“, „Kodėl ne Velykos?“, „Pas mano kaimyną jau birželio mėnenį prasidėjo Nauji metai, labai stipriai pavėlavote“, „Oho, kaip pas Senelį Šaltį rūmuose“,  – rašė komentatoriai.
Agnė PetravičienėKalėdosNauji metai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.