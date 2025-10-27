Namų kiemą lemputėmis išpuošusi A. Petravičienė pribloškė internautus: „Oho, kaip pas Kalėdų Senelį“

Dar miesto eglutės nepapuoštos, tačiau A.Petravičienės kieme – tikra šventė. Namų kieme jau žybsi lemputės, kurios papuošė ir augančias tujas, ir namų fasadą.
Visu grožiu Agnė pasidalijo socialiniuose tinkluose.
„Nežinau, kaip pas kitus, bet jau šiandien pas mane prasideda Nauji metai. Ir jie prasidės pas mane spalį. Va taip aš nusprendžiau. Uh, kaip gerai“, – vaizdo įraše rodydama kiemo puošmenas, kalbėjo Agnė.
Toks sprendimas sulaukė daugybės patiktukų ir komentarų. Vieni gyrė Agnę už ankstyvas lemputes, o štai kiti nepagailėjo ir kritikos.
„Tikrai, kad gerai. Norisi švieselių“, „Aplenkei Bunkę“, „Kitais metais pradėkit nuo liepos, bus dar smagiau“, „Kodėl ne Velykos?“, „Pas mano kaimyną jau birželio mėnenį prasidėjo Nauji metai, labai stipriai pavėlavote“, „Oho, kaip pas Senelį Šaltį rūmuose“, – rašė komentatoriai.