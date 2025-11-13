Lietuvos karate čempionas Darius Petrikauskas pasidalijo čempionišku receptu: „Be to nieko nebus“

Tuo jis įsitikino per daugiau nei šešiolika metų ruošdamas vaikus, paauglius ir jaunimą varžyboms.
Naujausias „Energijos smūgio“ auklėtinių pasiekimas – septintoji iš eilės komandinė pergalė „Vilniaus karate lygoje“, kurioje ant tatamio grumėsi netoli tūkstančio dalyvių iš daugiau nei trisdešimties Lietuvos klubų.
Prieš tai dar vieną reikšmingą pergalę Europos čempionate Vengrijoje šventė D. Petrikausko auklėtinė Dominyka Jurgo. Mergina pelnė sidabro medalį, įveikusi tris tituluotas varžoves ir tik finale nusileidusi Ukrainos sportininkei.
„Šis sidabro medalis Dominykai nėra atsitiktinis. Dalis Europos vicečempionų titulą pasiekia laimėję vieną kovą, tačiau Dominykai teko nugalėti tris aukšto lygio sportininkes iš skirtingų šalių – ir tik finale ji nusileido ukrainietei. Tai parodo ne tik meistriškumą, bet ir vidinę ištvermę,“ – pabrėžia treneris.
Anot jo, Dominyka yra maksimalistė.
„Ji – dvyliktokė, kurios istorija dar kartą patvirtina – tik penktadalį rezultato karate sporte sudaro talentas. Visa kita yra charakteris. Be to – nieko nebus“, – neabejoja pašnekovas.
Ruošdamasi varžyboms, pasak D. Petrikausko, net ir būdama abiturientė, Dominyka randa laiko, galimybių ir jėgų dviem treniruotėms per dieną. Viena jų, trunkanti apie valandą, vyksta prieš pamokas, o antroji – vos joms pasibaigus.
D. Petrikauskas sako ir pats nuo mažens pasižymėjęs tvirtu charakteriu.
„Vidinių savybių visuma nulemia, kaip žmogus elgiasi, reaguoja, priima sprendimus ir bendrauja su kitais. Charakteris susiformuoja – jis kuriamas sąmoningais pasirinkimais ir patirtimis“, – sako žinomas Lietuvos karate čempionas.
Anot D. Petrikausko, charakteris yra tai, ką žmogus pasirenka daryti tada, kai galėtų elgtis lengviau, bet renkasi teisingai. Be to jis lemia gyvenimo kokybę – tai, kaip žmogus sprendžia konfliktus, išsilaiko sunkumuose, kuria santykius, yra vertinamas kitų ir valdo pats save.
Klubo „Energijos smūgis“ įkūrėjas ir treneris šypsosi – panašu, kad tvirtą charakterį turės ir metų bei penkių mėnesių jo dukrelė Lukrecija.
„Nesame matę jos ramiai vaikštant. Tik atsikelia ir bėga. Po pietų miego jos „treniruotė“ gali trukti ir porą valandų. Tokio tempo neatlaiko nei seneliai, nei auklės“, – sako D. Petrikauskas.
Mažylė mėgsta bendrauti su aplinkiniais – ji su šeima, vykdama tiek į Vengriją, tiek į Ispaniją, skrydžių metu pašnekino visus: artimuosius, įgulą, keleivius.
„Koks bus žmogus, galima pastebėti labai anksti. Išryškėjus savybėms, būtina pradėti formuoti jo charakterį. Karate yra ištvermės sportas ir puikus metodas tapti tvirta, aiškias vertybes turinčia asmenybe“, – neabejoja D. Petrikauskas.