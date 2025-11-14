ŽmonėsVeidai ir vardai

Po „tiktokerio“ Niežo nužudymo – audra socialiniuose tinkluose: akys krypsta į svarbią detalę

2025 m. lapkričio 14 d. 22:44
Lrytas.lt
Penktadienio vakarą – žiaurus išpuolis sostinėje. Pranešta, kad buvo nužudytas turinio kūrėjas Nerijus Ambajevas, geriau žinomas Niežo pravarde.
Daugiau nuotraukų (25)
Po siaubingo išpuolio socialiniuose tinkluose užvirė tikra audra. Internautai reiškė užuojautą ir dalijosi prisiminimais apie „TikToke“ populiarų vyrą.
Jo socialinių tinklų puslapyje masiškai plūsta komentarai.
„Ilsėkis ramybėje, kad ir koks tu buvai, vis tiek žmogus“, – rašė vienas internautas.
„Ilsėkis ramybėje. Kad ir koks buvai, žmonės neprivalo ir neturi teisės teisti. Skaudu, kai gyvenimas baigiasi taip netikėtai“, – pridėjo kitas.
„Ilsėkis ramybėje. Kad ir koks jis žmogus buvo, niekas neturi teisės atimti gyvybės.
Ne tu ją dovanojai, ne tu turi teisę ją atimti“, – laikytasi nuomonės.
Primename, kad lapkričio 14 d. Vilniaus policija sulaikė du vyrus, įtariamus nužudymu. Nusikaltimas įvykdytas pavakare.
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, pirminis pranešimas apie nusikaltimą lapkričio 14 d. gautas 17 val. 22 min. Greitosios pagalbos medikai policijai pranešė, kad važiuoja į pagalbą vyrui, kuris buvo sužalotas peiliu.
Gavus šį pranešimą į įvykio vietą kartu su medikais nuskubėjo ir policijos patruliai. Atvykę medikai sužalotam vyrui (gim. 1993 m.) padėti jau nebegalėjo. Jis buvo miręs.
TikToknužudymasreakcija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.