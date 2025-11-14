Po „tiktokerio“ Niežo nužudymo – audra socialiniuose tinkluose: akys krypsta į svarbią detalę

Po siaubingo išpuolio socialiniuose tinkluose užvirė tikra audra. Internautai reiškė užuojautą ir dalijosi prisiminimais apie „TikToke“ populiarų vyrą.
Jo socialinių tinklų puslapyje masiškai plūsta komentarai.
„Ilsėkis ramybėje, kad ir koks tu buvai, vis tiek žmogus“, – rašė vienas internautas.
„Ilsėkis ramybėje. Kad ir koks buvai, žmonės neprivalo ir neturi teisės teisti. Skaudu, kai gyvenimas baigiasi taip netikėtai“, – pridėjo kitas.
„Ilsėkis ramybėje. Kad ir koks jis žmogus buvo, niekas neturi teisės atimti gyvybės.
Ne tu ją dovanojai, ne tu turi teisę ją atimti“, – laikytasi nuomonės.
Primename, kad lapkričio 14 d. Vilniaus policija sulaikė du vyrus, įtariamus nužudymu. Nusikaltimas įvykdytas pavakare.
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, pirminis pranešimas apie nusikaltimą lapkričio 14 d. gautas 17 val. 22 min. Greitosios pagalbos medikai policijai pranešė, kad važiuoja į pagalbą vyrui, kuris buvo sužalotas peiliu.
Gavus šį pranešimą į įvykio vietą kartu su medikais nuskubėjo ir policijos patruliai. Atvykę medikai sužalotam vyrui (gim. 1993 m.) padėti jau nebegalėjo. Jis buvo miręs.