Po žinios, kad Paulius Vaitiekūnas palieka „Kitokius pasikalbėjimus“ – pirma jo reakcija

Mintimis, apie tai, jog žengia į naują etapą Paulius pasidalijo socialiniuose tinkluose.
„Prieš beveik dvejus metus gavau pasiūlymą vesti „Kitokius pasikalbėjimus“. Tai projektas, su kuriuo aš užaugau ir net yra pasikalbėjimų, kuriuos kažkada mokėjau mintinai.
Man tai buvo kosmosas ir gavau pasiūlymą, nuo tos dienos mano gyvenimas apvirto aukštyn kojomis. Atsivėrė galimybės, apie kurias niekuomet nesvajojau.
Kalbinau žmones ir sėdėjau ant vienos scenos su tokiais žmonėmis, su kuriais net nesvajojau susitikti.
Projektas mane supurtė, padarė žmogumi. Be galo daug išmokau. Tai buvo beprotiška, net nesuprasdavau, ar viskas realiai vyksta.
Mantui ir visai komandai aš už tai būsiu amžinai dėkingas. Prieš save ir kitus esu labai sąžiningas, kaip aš tą galimybę priėmiau ir kiek sudėjau darbo.
Tai įspūdingiausias dalykas, prie kurio mane teko prisidėti. Labai ačiū visiems žiūrovams, kurie žiūrėjo internetu ar žiūrėjo gyvai. Ačiū visiems pašnekovams. Tačiau gruodžio 10 dieną į sceną kaip vedėjas lipsiu jau paskutinį kartą“, – jautriai sakė P.Vaitiekūnas.
Paulius kalbėjo, kad sprendimą palikti laidą priėmė pats. Žinomas vyras jautė, kad tam atėjo laikas. Primename, kad žinia, jog Paulius palieka laidą, pasirodė oficialioje „Kitokie pasikalbėjimai“ „Facebook“ paskyroje.
„Gruodžio 10 dieną Paulius Vaitiekūnas ves paskutinius savo „Kitokius pasikalbėjimus“.
It was a wild ride (liet. tai buvo pašėlusi kelionė!). Ateikite, atsisveikinti“, – rašoma pranešime.
pokalbių laidaatsisveikinimaspokyčiai
Rodyti daugiau žymių