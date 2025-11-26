ŽmonėsVeidai ir vardai

Ruklos kunigo anekdotas per mišias plinta socialiniuose tinkluose: sulaukė virš tūkstančio reakcijų

2025 m. lapkričio 26 d. 17:03
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose sparčiai plinta vaizdo įrašas iš Ruklos Šventosios Dvasios parapijos pamaldų. Jame užfiksuotas kunigas Arnoldas Valkauskas, kurio papasakotas anekdotas prajuokino visą į mišias susirinkusią bendruomenę.
Įrašas buvo paviešintas „Instagram“ paskyroje „romoskatalikas“, skirtoje dvasininkų išminčiai ir humoro perliukams.
Šįkart dėmesį patraukė kunigo juokelis apie santuokinį gyvenimą.
„Anekdotas. Numirė žmogus, atėjo pas Petrą, beldžia.
Sako: „Įleisk į dangų“.
Petras jam: „Nėra tavęs sąrašuose. Ką tu gero per gyvenimą padarei?“.
Jis: „Nieko, pragyvenau su žmona 50 metų“.
Petras jam: „Tai iškart reikėjo sakyt, kad tu – kankinių sąrašuose“, – anekdotu dalijosi kunigas.
Salėje nuaidėjo juokas. O nulipdamas nuo pakylos kunigas dar pridėjo: „Gerai, kad Albina negirdėjo“.
Albina nedelsdama atšovė: „Girdėjau, aš gerą klausą turiu“.
Šis vaizdo įrašas kaipmat sulaukė dėmesio – virš tūkstančio patiktukų ir keletos komentarų.
kunigasRuklajuokelis

