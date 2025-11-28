„UTMA 15“ turnyre pasirodė žinomi veidai: tarp jų – Arnas Butkevičius su žmona

Vakaro akcentu tapo Egidijaus Kavaliausko kova dėl EBU pusvidutinio svorio Europos čempiono titulo.
Tai – pirmasis kartas, kai E. Kavaliauskas kovoja Lietuvoje.
„UTMA 15“ renginyje pasirodė ir du iš pačių populiariausių lietuvių kovotojų – Dominykas Dirkstys ir Dovydas Rimkus-Rimkenzo.
Pamatyti įspūdingas kovas atvyko pilna arena gerbėjų, tarp kurių buvo pastebėti ir žinomi šalies veidai.
Tarp jų – turinio kūrėja Goda Problema, krepšininkas Arnas Butkevičius su žmona laurita, komikas Benas Lastauaskas ir kiti.
Iki pagrindinių kovų įvyko keturios bokso kovos „Early-Prelims“ ir keturios kovos „Prelims“ dalyse.
Pirmosios keturios kovos buvo nemokamai transliuojamos „YouTube“ platformoje, likusios transliacijos rodomos „UTMA“ internetiniame puslapyje.
