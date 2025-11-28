ŽmonėsVeidai ir vardai

„UTMA 15“ turnyre pasirodė žinomi veidai: tarp jų – Arnas Butkevičius su žmona

2025 m. lapkričio 28 d. 21:11
Lrytas.lt
Penktadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje – kvapą gniaužiantis „UTMA 15“ turnyras, subūręs ne tik geriausius šalies kovotojus, bet ir žinomus žmones.
Daugiau nuotraukų (8)
Vakaro akcentu tapo Egidijaus Kavaliausko kova dėl EBU pusvidutinio svorio Europos čempiono titulo.
Tai – pirmasis kartas, kai E. Kavaliauskas kovoja Lietuvoje.
„UTMA 15“ renginyje pasirodė ir du iš pačių populiariausių lietuvių kovotojų – Dominykas Dirkstys ir Dovydas Rimkus-Rimkenzo.
Pamatyti įspūdingas kovas atvyko pilna arena gerbėjų, tarp kurių buvo pastebėti ir žinomi šalies veidai.
Tarp jų – turinio kūrėja Goda Problema, krepšininkas Arnas Butkevičius su žmona laurita, komikas Benas Lastauaskas ir kiti.
Iki pagrindinių kovų įvyko keturios bokso kovos „Early-Prelims“ ir keturios kovos „Prelims“ dalyse.
Pirmosios keturios kovos buvo nemokamai transliuojamos „YouTube“ platformoje, likusios transliacijos rodomos „UTMA“ internetiniame puslapyje.
UTMAžinomi žmonėsBoksas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.