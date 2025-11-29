Influencerių renginyje akys krypo į Karoliną Meschino: derinys apgalvotas iki menkiausių detalių

Į „Cafe de Pacai“ desertinę rinkosi agentūros komanda ir garsiausi šalies turinio kūrėjai.
Vakaro metu tarp būrio žinomų veidų dėmesį kaustė nuomonės formuotoja Karolina Meschino.
Žinoma moteris, kaip ir visuomet, išsiskyrė išskirtiniu stiliumi. Karolina pasirinko elegantišką „SSTKMS“ įvaizdį – skrybėlaitės ir suknelės su širdelės formos iškirpte derinį. Šis derinys subtiliai pabrėžė jos estetiką ir natūraliai įsiliejo į šventės atmosferą.
Būtent spalvų, detalių ir nuotaikų harmonija idealiai derėjo prie renginio koncepto: vietoje tradicinio kalėdinio šurmulio šįkart buvo pasirinktas ramesnis, šiltesnis formatas.
Talentai susėdo jaukesniam bendravimui – kalbėjosi apie metų laimėjimus, pasidžiaugė vieni kitų sėkmėmis, tačiau kartu drąsiai reflektavo ir apie tai, ką būtų galima padaryti geriau bei kur dar norisi augti.
„Mūsų stiprybė – žmonės, kuriantys ryšį su auditorija. Ši popietė primena, kad už kiekvieno projekto slypi komanda, kuri tiki tuo, ką daro“, – sakė agentūros įkūrėja Magdalena Sabalė.
Renginio metu buvo apžvelgti ryškiausi metų projektai ir pasiekimai. Talentams ir komandos nariams įteiktos simbolinės nominacijos – už metų turinį, kūrybiškumą, įkvėpimą, rekordus bei proveržį. Jaukioje aplinkoje įteikti apdovanojimai įgavo dar daugiau emocinės vertės.