ŽmonėsVeidai ir vardai

Įspūdingas vakaras sostinėje: į LVSO koncertų salę plūdo pasipuošęs šalies krepšinio elitas

2025 m. lapkričio 29 d. 18:52
Lrytas.lt
Šeštadienio vakarą į sostinės širdyje esančią Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro (LVSO) koncertų salę vienas po kito rikiavosi prabangiai pasipuošę krepšininkai, treneriai ir kiti sporto pasaulio atstovai.
Čia vyksta viena elegantiškiausių ir laukiamiausių krepšinio bendruomenės švenčių – iškilmingas 2025 m. „Betsson | LKL“ Gala vakaras, pritraukęs visą šalies krepšinio elitą.
Renginys tradiciškai subūrė Lietuvos krepšinio lyderius, sporto autoritetus, žinomus žmones ir ištikimus LKL bičiulius.
Ceremonijos metu bus pagerbti ryškiausi 2025-ųjų Lietuvos krepšinio lygos pasiekimai bei išskirtinės sezono asmenybės – žaidėjai, treneriai, klubai ir žmonės, kurių profesionalumas, atsidavimas ir indėlis ženkliai prisidėjo prie šio sezono sėkmės.
LKL sezonasapdovanojimaikrepšininkai
