Įspūdingas vakaras sostinėje: į LVSO koncertų salę plūdo pasipuošęs šalies krepšinio elitas

Čia vyksta viena elegantiškiausių ir laukiamiausių krepšinio bendruomenės švenčių – iškilmingas 2025 m. „Betsson | LKL“ Gala vakaras, pritraukęs visą šalies krepšinio elitą.
Renginys tradiciškai subūrė Lietuvos krepšinio lyderius, sporto autoritetus, žinomus žmones ir ištikimus LKL bičiulius.
Ceremonijos metu bus pagerbti ryškiausi 2025-ųjų Lietuvos krepšinio lygos pasiekimai bei išskirtinės sezono asmenybės – žaidėjai, treneriai, klubai ir žmonės, kurių profesionalumas, atsidavimas ir indėlis ženkliai prisidėjo prie šio sezono sėkmės.
LKL sezonasapdovanojimaikrepšininkai
Rodyti daugiau žymių