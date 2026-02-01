Po 7-erių metų draugystės Kristina Ivanova išsiskyrė su sužadėtiniu Andriumi Mickumi

Žinią moteris patvirtino naujienų portalui Lrytas.
„Taip, tai tiesa – su Andriumi jau kurį laiką nebesame kartu. Tai sprendimas, kuris nebuvo staigus ir nebuvo lengvas. Gyvenime kartais nutinka taip, kad net ir po septynerių metų kartu žmonės ima keistis, augti skirtingomis kryptimis ir natūraliai pasuka skirtingais keliais. Tikriausiai dalis žmonių tai jau buvo numanę, nes mato visur mane vieną.
Galima tai vadinti septynerių metų krize – galbūt jos mes neišlaikėme. Tačiau santykiai nėra matematika, kur viskas turi vieną teisingą atsakymą. Andrius yra geras žmogus, su kuriuo mus siejo gražus, prasmingas gyvenimo etapas, už kurį esu dėkinga.
Todėl su visa pagarba ir nuoširdumu linkiu jam sėkmės, ramybės ir savo kelio ateityje. Šią temą norėčiau užbaigti čia ir prašau ją priimti su supratimu“, – Lrytas sakė Kristina.
Dar 2025-ųjų gegužę K.Ivanova davė atvirą interviu naujienų portalo Lrytas laidai "Jokių filtrų su Saugirdu Vaitulioniu".
Ir jau tuomet prasitarė, kad vestuvių ji nenori.
„Kada vestuvės? Nežinau, kada. Neplanuojame kol kas, tikrai… vestuvių neplanuojame“, – sakė ji.
Tuomet ji sakė, kad jos gyvenime šiuo metu visko tiek daug, kad nėra kada apie tai galvoti. Tačiau pasak jos, santykiai labai gerai klostosi ir be santuokos.
„Nėra tokio poreikio (kelti vestuves – aut.past.) ir nėra tokio klausimo pas mus. Mes ant tiek dabar esam užsikepę visokiais planais daryti verslus, didėti, viskas susiję su darbu. Mes labai susikoncentravome ties tuo.
Iš tikrųjų, jeigu būtum manęs šito klausimo paklausęs prieš 3 metus, gal prieš 4, tai galimai… Apie vestuves mes tada svarstėme. Paskui užsisukome į tuos darbus ir viskas kaip centrifuga. Dabar net neturėčiau kada apie tai pagalvoti.
Vestuvės vis tiek yra toks dalykas… Tai yra įsipareigojimas, visų pirma. Bet aš ir taip įsipareigojusi jau 7-erius metus“, – gegužę kalbėjo žinoma moteris.
Laidoje ji be jokių užuolankų buvo kalbėjusi ir apie tikrąją pirmosios savo pažinties su mylimuoju istoriją. Pasirodo, jiedu pažįstami jau gerokai ilgiau, nei kiti galvoja.
„Mes su Andriumi esame kartu 7-erius metus, bet pažįstami esame daugiau nei 20 metų. Šiaip aš šito dalyko niekam nesu pasakojusi.
Aš palaikau labai gerus santykius su vienais draugais iš pajūrio, ir Andrius yra žemaitis, iš pajūrio. Ir mes per tą draugų šeimą ir esame pažįstami, jie mus kaip ir sujungė.
Tada buvo Velykos, aš buvau pakviesta, nebuvo nuotaikos, sakau, gal nevažiuosiu. Ir man sako: „Aš žinau, kas tave galėtų atvežti iki pajūrio“. Ir tas kažkas buvo Andrius“, – apie pažintį su Audriumi kalbėjo moteris.
Kristina tikino, kad visus tuos metus su Andriumi teko susidurti ne kartą, kol galiausiai tie susitikimai virto šiltais jausmais.
„Su juo esame pažįstami daugiau nei 20 metų, aš jį labai gerai žinau, jo šeimą, jo draugus, viską. Bet tiesiog mus kažkaip per gyvenimą (suvedė – aut.past.).
Viskas sukosi aplinkui. Prisiminiau, kad jis netgi yra valgęs mano gamintą maistą prieš kokius 15–16 metų. Buvome draugų kompanijoje, ir aš tada gaminau. Ir aš puikiai atsimenu, tada buvau (kituose – aut.past.) santykiuose.
Taip pat jis kažkada yra atnešęs perduoti krepšį iki mano salono, kažkas iš Klaipėdos draugų paliko. Tai tas žmogus buvo kažkur va čia, aplinkui. Ir taip, dabar jau 7-erius metus kartu“, – pasakojo verslininkė.
Tuomet ji buvo atvira: gyvenant kartu jiems tenka dalytis darbais – ji prižiūri kiekvieną namų kampą, o Andrius atsakingas už organizacinius dalykus ir neretai jai padeda darbe.
