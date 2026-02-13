ŽmonėsVeidai ir vardai

Andrius Šedžius su perpus jausnesne sužadėtine Erdvile dukrai surengė įspūdingą šventę

2026 m. vasario 13 d. 18:43
Lrytas.lt
Buvęs politikas, verslininkas Andrius Šedžius (49 m.) su sužadėtine Erdvile Pilvinyte (25 m.) savo dukrelei surengė gimtadienio šventę.
Aplink – rožinė spalva, vienaragiai, balionai, o, svarbiausia, tėvų meilė.
E.Pilvinytė paviešino gimtadienio nuotraukas instagrame. Čia ji turi daugiau nei 15 tūkst. sekėjų.
Matyti, kad dukrą A.Šedžius laiko ant rankų, o Erdvilė, žiūrėdama į savo brangiausius žmones, šypsosi.
Šventę dukrai tėvai surengė Šiauliuose esančiuose „Aviuko namuose“.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad A.Šedžius savo širdies draugės Erdvilės rankos paprašė praėjusią vasarą Italijoje. 
Pora turi su vaikus – 2020-ųjų lapkritį jiedu susilaukė dukros, o 2022-aisiais jiems taip pat gimė dukra.
 
Andrius ŠedžiusMeilėlaimė

