Andrius Šedžius su perpus jausnesne sužadėtine Erdvile dukrai surengė įspūdingą šventę

Aplink – rožinė spalva, vienaragiai, balionai, o, svarbiausia, tėvų meilė.
E.Pilvinytė paviešino gimtadienio nuotraukas instagrame. Čia ji turi daugiau nei 15 tūkst. sekėjų.
Matyti, kad dukrą A.Šedžius laiko ant rankų, o Erdvilė, žiūrėdama į savo brangiausius žmones, šypsosi.
Šventę dukrai tėvai surengė Šiauliuose esančiuose „Aviuko namuose“.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad A.Šedžius savo širdies draugės Erdvilės rankos paprašė praėjusią vasarą Italijoje.
Pora turi su vaikus – 2020-ųjų lapkritį jiedu susilaukė dukros, o 2022-aisiais jiems taip pat gimė dukra.