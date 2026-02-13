Išskirtinėje vietoje – būrys svečių: ypatingo šou metu sukūrė nepamirštamas emocijas

Galingas improvizuotas muzikinis nuotykis įtraukė kiekvieną – nuo mažiausiojo renginio dalyvio iki didžiausio.
Ritmas sujungė kelis šimtus svečių į vieną bendrą pulsą, kuriame nebeliko žiūrovų, tik dalyviai. Terminalas klegėjo, pulsavo energingos ir įkvepiančios komandos ritmu.
Šis afrikietiškų būgnų šou, vadovaujamas Jotvilo Svirino, tapo ir ryškiausiu vakaro akcentu, ir simboliška kulminacija – kartu su juo į salę buvo įvežtas trijų aukštų gimtadienio tortas, kurį sukūrė „MacaronsArt“ komanda.
Estetika, prancūziškieji macaronsai ir ypatingas vaišių skonis tapo dar viena šventės kalba – tylia, bet labai iškalbinga detale, papildžiusia bendrą renginio nuotaiką.
Ieškojo centro savo vaikams ir atidarė jį Lietuvoje
„Jūs esate mūsų širdis,“ – taip į svečius taikliai kreipėsi „Braingym“ centrų Lietuvoje įkūrėjas Andrejus Klassen, ką tik parskridęs iš Šveicarijos ir į sceną įlėkęs tiesiai iš lėktuvo.
Keturių vaikų tėtis priminė susirinkusiems svečiams istoriją, kaip jam kilo idėja atvežti į Lietuvą šią unikalią metodiką, lavinančią kognityvinius gebėjimus.
Vos išgirdęs apie moksliniais tyrimais pagrįstą JAV mokslininko sukurtą metodą „BrainRx“, lavinantį smegenis, jis ieškojo tokio centro savo vaikams. Tačiau artimiausias centras buvo tik Londone.
Nuskraidinti keturis vaikus 3–4 kartus per savaitę į Londoną būtų misija neįmanoma, todėl A. Klassen nusprendė centrą įkurti Lietuvoje.
Pirmasis įmonės centras įkurtuves šventė prieš 10 metų Vilniuje, antrasis – Klaipėdoje, trečiasis – Kaune.
Išsiplėtė ir į Lenkiją: atidarė 6 naujus centrus
Sukaupta ekspertinė patirtis peržengė ir Lietuvos ribas – šeši centrai sėkmingai jau veikia Lenkijoje: Varšuvoje ir kituose miestuose.
„Kiekvienas naujas centras – tai naujos sėkmės istorijos, nauji žmonės ir nauji pasiekimai. Šiandien galime pasidžiaugti ne tik tuo, ką pasiekėme, bet ir tuo, kur einame.
Mūsų misija – suteikti žmonėms įrankius, kurie padeda ne tik treniruoti smegenis, lavinti kognityvinius įgūdžius, padėti vaikams lengviau mokytis, bet ir gyventi pilnavertį, kokybišką gyvenimą“, – akcentuoja įmonės centrų Lietuvoje ir Lenkijoje įkūrėja, 4 vaikų mama Ingrida Lumera Klassen.
Azartiška loterija: mergaitė laimėjo naują kompiuterį
Įmonės gimtadienis tapo tikra švente visai susirinkusiai kelių šimtų svečių bendruomenei. Savo intelektą ir greitą orientaciją išbandyti galėjo ne tik vaikai, bet ir drąsiausi tėvai. Intelekto „bandymų poligone“ atsilaikė tik išmaniausieji ir greičiausieji.
Smagios užduotys, intelekto žaidimai ir galimybė laimėti didžiausią loterijos prizą akimirksniu į pramogas įtraukdavo ne tik mažiausius, bet ir jų tėvelius. Azartiškos loterijos didžiojo prizo – naujutėlaičio kompiuterio – laimėtoja į namus išvyko laiminga iki džiaugsmo ašarų.
Charizmatiškas renginio vedėjas Dainius Palivonas gimtadienį pavertė tikra intelekto švente, o dosniausius svečius kvietė jungtis į meno kūrinių aukcioną. Vienas iš kūrinių – simbolinis Alberto Einšteino portretas – atliepė „Braingym“ centro filosofiją: pagarba mokslui, giliam mąstymui ir ilgalaikiams pokyčiams.
10 metų, kurie pakeitė 2000 šeimų istoriją
Jubiliejinis vakaras buvo kuriamas taip, kad atspindėtų pagrindines įmonės vertybes – smalsumą, intelektą ir pasitikėjimą.
Pasak bendraįkūrėjos Ingridos Lumera Klassen, būtent bendruomenė ir šeimų pasitikėjimas per dešimt metų tapo didžiausia centro stiprybe. Per dešimt metų intelekto lavinimo programos pakeitė daugiau nei 2000 šeimų istoriją.
„Mums svarbu ne tik tai, ką pasiekiame skaičiais ar rezultatais, bet ir tai, kaip vaikai jaučiasi kasdienybėje – ar jiems lengviau mokytis, susikaupti, pasitikėti savimi, „ – sako Ingrida Lumera.
Lietuvio istorija laimėjo ir tapo Nr. 1 pasaulyje
Šventinį gimtadienio vakarą scenoje pasirodė ir ypatingas svečias Šarūnas Pladas, kurio istorija sujaudino ne tik vakaro dalyvius, bet visą pasaulį.
Šarūno istorija – jautrus, bet kartu įkvepiantis pavyzdys, kaip kryptingas darbas su kognityviniais gebėjimais gali keisti gyvenimo trajektoriją.
Po sunkios avarijos ir komos jis iš naujo mokėsi susikaupti, apdoroti informaciją, pasitikėti savo gebėjimais. Šiandien jo pasiekimai tapo simboliniu įrodymu to, ką per dešimtmetį pavyko pasiekti bendruomenei.
Lietuvis tapo „Global Student of the Year“ konkurso nugalėtoju, kuris buvo išrinktas tarp 129 „BrainRx“ licencijuotų centrų visame pasaulyje.
Dešimtmetis – ne finišas, o kryptis
Pirmasis jubiliejus tapo ne ataskaita apie praeitį, o aiškiu ženklu, kad kryptingas, vertybėmis grįstas darbas kuria ilgalaikius pokyčius – vaikų kasdienybėje, šeimų gyvenimuose ir visoje bendruomenėje.
Tai buvo gimtadienis, kuris dar kartą įrodė: ši įmonė – tai ne tik intelekto lavinimo treniruotės, o bendruomenė, energija ir šventė, kuri įkvepia judėti pirmyn.