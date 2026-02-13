Žilvino Grigaičio kūryba sulaukė neeilinio dėmesio: parodos lankytojai neslėpė susižavėjimo

„Jau galvojau, kad dėl streikuojančių orolinijų darbuotojų nespėsiu į šią parodą, tačiau viskas susiklostė labaipalankiai. Spėjau ir sudalyvavau – pats pristačiau savo kolekciją irnet nemažai papuošalų pardavėme. Labai džiaugiuosi, kad visusnustebinau savo naujausia kolekcija, kuri buvo įkvėpta kelionių po Bankoką ar Singapūrą.
Visų nuostabai, net klientai iš Azijosnegalėjo atsistebėti lietuviško ąžuolo ir guobos spalvų gama, suderinta su gintaro detalėmis, kurios apdirbtos unikalia technologija. Šią technologiją valdo gintaro ekspertas Edvardas Zubrickas, „Amber 999“ savininkas“, – sakė Žilvinas Grigaitis.
„Labai džiaugiamės, kad talentingi kūrėjai, tokie kaip Žilvinas Andrew Grigaitis, pristato savo gintaro papuošalų kolekcijas. Tai netik skatina gintaro populiarumą Lietuvoje, bet ir įkvepia tarptautinę auditoriją domėtis mūsų šalies paveldu.
„Amber Trip“ paroda man visuomet buvo simbolis, kaip nuoširdus kūrybiškumas ir tradicijos gali sujungti tiek vietos bendruomenę, tiek pasaulinę rinką – ir tai mane motyvuoja kiekvienais metais“, – sakė parodos organizatorė Venecija Kornelija Guntoriūtė.
„Amber Trip“ – tai didžiausia Tarptautinė Baltijos juvelyrikos paroda, po vienu stogu suburianti profesionalius juvelyrus, gintaro meistrus ir dizainerius, juvelyrams skirtų technologinių prietaisų ir įrenginių gamintojus.
Parodoje pristatomi naujausi juvelyriniai dirbiniai ir pasaulinėsgintaro rinkos tendencijos, moderniausios juvelyrikos pramonės technologijos ir naujausi profesionalių juvelyrų darbai.