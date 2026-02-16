ŽmonėsVeidai ir vardai

Dovilė Šakalienė paminėjo ypatingą dieną: paviešino dar nematytą vestuvių kadrą

2026 m. vasario 16 d. 09:44
Lrytas.lt
Vasario 14-ąją – Šv. Valentino dieną – buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė (47 m.) paminėjo savo 28-ąsias vestuvių metines.

Ta proga politikė socialiniuose tinkluose paviešino retą kadrą iš savo vestuvių dienos.
Jame D. Šakalienė stovi prie altoriais su savo mylimuoju Valdu.
Nuotraukoje matyti ir vestuvių detalės – daili balta vestuvinė suknelė, laiminanti kunigo ranka ir kryželis.
Įrašas sulaukė didelio susidomėjimo – internautai dalijosi sveikinimais ir linkėjimais.
„Dabar sutikus nė nepažinčiau. Sveikinimai abiem, o Valdui ir linkėjimai!“, – rašė viena internautė.
„Kokie abu dieviškai gražūs... tolimesnės Jums darnos ir meilės!“, – pridūrė kita.
„Dar daug ilgų ir laimingų metų kartu!“, – rašė dar viena.


