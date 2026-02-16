Dovilė Šakalienė paminėjo ypatingą dieną: paviešino dar nematytą vestuvių kadrą

Ta proga politikė socialiniuose tinkluose paviešino retą kadrą iš savo vestuvių dienos.
Jame D. Šakalienė stovi prie altoriais su savo mylimuoju Valdu.
Nuotraukoje matyti ir vestuvių detalės – daili balta vestuvinė suknelė, laiminanti kunigo ranka ir kryželis.
Įrašas sulaukė didelio susidomėjimo – internautai dalijosi sveikinimais ir linkėjimais.
„Dabar sutikus nė nepažinčiau. Sveikinimai abiem, o Valdui ir linkėjimai!“, – rašė viena internautė.
„Kokie abu dieviškai gražūs... tolimesnės Jums darnos ir meilės!“, – pridūrė kita.
„Dar daug ilgų ir laimingų metų kartu!“, – rašė dar viena.