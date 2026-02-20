M.A.M.A. renginyje Karolina Meschino prabilo apie santykius su OG Version: „Mes stengiamės“

„Taip, plunksnos. Laikiausi iki galo, man tai atrodo per daug, bet... Mano dukra sakė, kad atrodau, kaip paukštis.
Galėtų būti paukštis, prarijęs fejerverką. Bet jaučiuosi puikiai: atspindi mano vidų“ – šypsojosi K. Meschino.
Kodėl į apdovanojimus ji nepasiėmė dukrelės?
„Manau, kad ji dar per maža. Tam ateis laikas. Atėjau su mamyte, kuri atrodo pritrenkiančiai, nepakartojamai“, – mamai Astai Meschino komplimentus žėrė Karolina. Mama ir dukra savo įvaizdžius patikėjo taip pat mamos ir dukters duetui „Jure“.
K. Meschino neseniai atostogavo Meksikoje. Kelionėje ji kartu su dukrele ir Dominyku Ježeriu-OG susidūrė su sveikatos problemomis – virusu.
„Bet gyva ir sveika. Viskas gerai“, – susirinkusiems žurnalistams sakė K. Meschino.
Pastaruoju metu ji dažnai leidžia laiką su dukros tėčiu Dominyku. Štai ir kelionėje trijulė atostogavo kartu. Kaip jiems pavyksta išlaikyti gražius santykius?
„Mes čia susirinkome kalbėti apie muziką. Mes stengiamės dėl to, kad yra dukra. Čia nori nenori. Šiuo metu nei aš, nei Dominykas nesusitikinėjame su niekuo ir vienas kitam esame pažįstami, artimi žmonės. Aišku, kad važiuojant į kelionę aš rinkčiausi šeimą, senelius, vaiko tėvą. Mes bendraujame, žiūrėsime, kas bus toliau. Kol kas dukrą auginu viena, viskas yra gerai, niekas neliūdi“, – prasitarė Karolina.
