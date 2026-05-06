Pamačiusi 7-okams skirtą užduotį D. Žeimytė-Bilienė pratrūko: kreipėsi į „šedevro“ autorių

Apie tai D. Žeimytė-Bilienė prakalbo savo „Facebook“ paskyroje.
Ji taip pat paviešino nuotrauką iš vadovėlio, kur matyti mokiniams skirta užduotis – joje esą pristatoma, kaip gyvena moterys skirtinguose pasaulio kraštuose.
„7 klasės geografijos užduotis. Padėkite prašau man surasti šio „šedevro“ autorių. Noriu moteriškai pasikalbėti“, – trumpai rašė ji.
Po įrašu pasipylė kitų internautų komentarai – ne vienas piktinosi tokia užduoties formuluote ir pažėrė aštrios kritikos.
Vėliau portalui Lrytas D. Žeimytė-Bilienė plačiau pakomentavo, kodėl jai užkliuvo šis uždavinys.
„Aš, kaip moteris, tiesiog norėčiau paklausti tų autorių: kodėl jie būtent taip suvokia moterų padėtį, moterų teises įvairiose visuomenėse ir įvairiose šalyse?
Įdomu, kodėl tie teiginiai yra būtent tokie, kokius jie juos surašė, nes ten yra labai daug stereotipiškumo, labai daug net manipuliacijos tam tikrais naratyvais, sakyčiau. Nemanau, kad taip turėtų būti“, – aiškino Daiva.
Moteris pridūrė, kad tokia užduotis ne skatina kritinį mąstymą, o kuria stereotipinį mąstymą.
„Nereikėtų, ko gero, galvoti, kad vaikams galima paduoti bet ką, o jie patys turi sugalvoti, kaip čia yra iš tiesų. Man atrodo, visos švietimo sistemos reikalas yra suteikti faktais pagrįstą informaciją, o jeigu tai yra koks diskusijos skatinimas, tai aš, kaip diskusijos dalyvis, turėčiau turėti iš ko rinktis ir turėti pagrindą, kur galiu informacijos ieškoti pati. Na, vadovėliuose manipuliacijų ir stereotipų nereikėtų.
Kalbant apie Afrikos regioną, čia yra daug netiesos. Afrika dažnai pateikiama kaip skurdo žemynas, o tai taip pat yra manipuliatyvu. Nereikėtų manyti, kad vaikams galima pateikti bet ką, o po to jie patys turi susivokti, kaip yra iš tikrųjų.
Mano nuomone, visos švietimo sistemos užduotis yra suteikti faktais pagrįstą informaciją. Jei siekiama skatinti diskusiją, tai aš, kaip diskusijos dalyvė, turėčiau turėti iš ko rinktis, turėti pagrindą, kuriuo remdamasi galėčiau ieškoti papildomos informacijos. Vis dėlto vadovėliuose, ko gero, neturėtų būti manipuliacijos ir stereotipų“, – dėstė ji.
Galiausiai D. Žeimytė-Bilienė svarstė, kaip tai galėtų paveikti moksleivius, bei pridūrė, kad reikia nedelsiant keisti šią užduotį.
„Jaunoms mergaitėms matant tokį moters vaizdavimą, jau formuojamas tam tikras naratyvas. Lygiai taip pat ir berniukams, skaitantiems tokius teiginius apie moteris, susidaro tam tikras įspūdis.
Man atrodo, kad tokios medžiagos vadovėliuose neturėtų būti. Tai tikrai padaryta klaida, kurią reikėtų pripažinti ir kuo greičiau keisti, nebetęsiant diskusijų“, – aiškino D. Žeimytė-Bilienė.