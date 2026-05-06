Po skandalingo sulaikymo – Olego Šurajevo kreipimasis

Panašu, kad šį kartą O. Šurajevas nusprendė rimtai išsakyti savo poziciją.
Prieš tai jis buvo užsiminęs apie sulaikymą, tačiau tai darė su šypsena veide.
Atviras įrašas pasirodė antradienio vakarą jo „Facebook“ paskyroje.
Lion Ceccah – apie šokiruojančias „Eurovizijos“ efektų kainas ir kartu vykstantį mylimąjį
„Žmogus padaro veiksmą, ir yra atoveiksmis. Rūkyti žolę viešai ir dar apie tai kalbėti yra neatsakinga ir kvaila. Vartoti sau tyliai – asmeninis reikalas.
Kiekvienas, kas pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, privalo atsakyti pagal tuos įstatymus.
Susiję straipsniai
Kadangi pas mane kraujyje tik žolė, todėl nelabai pergyvenu dėl moralinių dilemų, nes sau seniai atsakiau, kas yra priklausomybės ir kurios žudo, o kurios, atvirkščiai, kai kam gali padėti judėti toliau šiame sunkiame pasaulyje.
Kiekvienas jų turi, ir kalbėti apie tai rimtu veidu nelabai norisi. Ačiū už palaikymą – nereikia iš manęs daryti aukos. Kvaili įstatymai dabar, bet jie pasikeis, o kol jie tokie – visada suaugusio žmogaus geriausias bruožas yra atsakomybės prisiėmimas.
Atsiprašau dėl visų, kas nervavosi ir pergyveno – ši situacija nėra verta nervų. Geros nakties visiems ir gero ryto“, – rašė O. Šurajevas.
Primename, kad žinomas komikas policijai įkliuvo ketvirtadienio vakarą. Plačiau apie tai galite skaityti čia.
Olegas ŠurajevassulaikymasPolicija
Rodyti daugiau žymių