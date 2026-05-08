Oksanai Pikul – dar vienas smūgis: sulaukė vaiko teisių skambučio ir kreipėsi į pranešėją

„Instagram“ paskyroje O. Pikul atskleidė sulaukusi skambučio po anoniminio skundo dėl esą netinkamos sūnaus priežiūros. Žinoma moteris neslėpė emocijų ir atvirai išsakė savo nuomonę apie anoniminius pranešimus bei pačią sistemą.
„Žinokit, turėjau šiek tiek luktelėti, kad išeiti į eterį, nes ukrainietiškas kraujas nėra juokas, nes kai mes supykstame, tai aš galiu su tanku visas sienas išnešti. Su manimi atsargiai pykitės, bent jau tada, kai yra karšta, aš stengiuosi atsiriboti, ramiai pasibūti, nes galiu ir nereikalingą žodį piktesnį pasakyti ir mano veiksmai gali būti atitinkamai agresyvūs, tai aš kažkaip labai mokausi ir esu išmokusi valdytis“, – „Instagram“ istorijose teigė ji.
Vėliau O. Pikul paaiškino, kad su vaiko teisių specialistais jai jau yra tekę bendrauti anksčiau dėl vykstančių teisminių procesų ir skyrybų.
K. Zvonkuvienė – apie įveiktą sunkų etapą, mintis palikti sceną bei atrama tapusią šeimą
„Mano šiandienos tema – vaikų teisės. Ne, man tai nėra naujiena ir taip, aš esu susidūrusi ir ne vieną kartą susitikinusi, kuomet natūralu, kad kai skiriesi ir tvarkai skyrybų dokumentus, kai vyksta teismas, turi bendradarbiauti su Vaikų teisėmis, turi atvykti pažiūrėti gyvenimo sąlygas, taip pat interviu daro ir kalbina vaikutį“, – pasakojo ji.
Anot žinomos moters, situacija paaštrėjo po netikėto skambučio. Ji teigė buvusi informuota apie anoniminį laišką, kuriame pateikti kaltinimai dėl jos elgesio su sūnumi.
Susiję straipsniai
„Ir dabar boom. Skambutis ir pasakyta, kad buvo parašytas anoniminis laiškas, pradėkime nuo žodžio anoniminis. Tai klausimas, o kodėl tu, ožį, bijai? Jei tiesą rašai, tai prisistatyk, už tiesą gi nepykstama“, – emocijų neslėpė O. Pikul.
Ji taip pat atskleidė, kokie konkretūs kaltinimai buvo pateikti anoniminiame pranešime.
„Mano atveju buvo parašyta, kad aš neprižiūriu vaiko, kad aš darau cirką ir neleidžiu bendrauti su tėčiu. Bravo. Iki tiek nepatikrinti, tai bent pasidomėkit“, – teigė ji.
Socialiniuose tinkluose O. Pikul kreipėsi ir į anoniminio laiško autorių. Ji tikino, kad institucijos puikiai žino realią situaciją šeimoje.
„Žinutė ožiui anoniminiam: tavo žiniomis vyksta teismai ir vaikų teisės ir taip tyrimus atlieka, jie puikiai turi visus skaičius ir mato aplinką, kurioje vaikas gyvena, kaip vaikas išlaikomas, kokia jį supa aplinka, kokį rūpestį mano sūnus gauna“, – sakė ji.
Pasak žinomos moters, melagingi pranešimai neturėtų likti be pasekmių.
„Kaip atskleisti ožio anonimiškumą? Labai paprastai – uždaroma byla, įvyksta patikrinimas ir melagingas pranešimas apskundžiamas, tada administracinė bauda gresia“, – tikino O. Pikul.
Pabaigoje ji kreipėsi ir į vaiko teisių apsaugos specialistus. Nors moteris pripažino, kad pranešimai apie galimus pažeidimus yra būtini, vis dėlto mano, kad anonimiškumo sistema turėtų būti keičiama.
„Tikrai būna liūdnų situacijų šeimose ir visa kita, bet manau, turėtumėte naikinti anonimiškumą, nes šiuo atveju nėra baudžiami tie žmonės, kurie gali pilti ir rašinėti visokiausias nesąmones“, – sakė ji.
Portalas Lrytas dėl šios situacijos komentaro kreipėsi į vaiko teisių apsaugos tarnybą. Gavę atsakymą, straipsnį papildysime.