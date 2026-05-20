Į kilusią sumaištį sureagavęs Benediktas Vanagas rėžė: „Gerai, kad tai nutiko“

2026 m. gegužės 20 d. 14:47
Trečiadienio rytą dalis Lietuvos gyventojų sulaukė perspėjimo pranešimų į telefonus apie oro pavojų. Nerimą sukėlę pranešimai pasiekė ir sostinės gyventojus – kai kurie jų kurį laiką praleido slėptuvėse ar priedangose.
Į nerimą keliančią situaciją sureagavo žinomi šalies žmonės, kurie atkreipė dėmesį į tai, kaip dirbo atsakingos institucijos ir kaip reagavo patys gyventojai.
Apie tai prakalbo ir žinomas lenktynininkas Benediktas Vanagas (49 m.), kuris socialiniuose tinkluose atvirai rėžė, ką mano.
„Gerai, kad tai nutiko.

Ne todėl, kad noriu pavojų. Todėl, kad pagaliau dar didesnė valstybės dalis pradės ruoštis tikrai. Ir ruoštis turi ne tik tarnybos, ruoštis turi kiekvienas iš mūsų.
Suprantu, kad dabar bus milžiniškas nuomonių srautas. Krūva nereikalingų nuomonių, kaltinimų, įžeidinėjimų.
Mano siūlymas – mokykimės. Dabar mes turėjome galimybę realiai pamatyti, kas pas mus neveikia. Nuo asmeninio pasiruošimo iki to, kaip veikė mūsų tarnybos, atsakingi ar rinkti asmenys.
Pavojaus metu daugiau šansų išgyventi ir susitvarkyti turi tie, kurie analizuoja kas nutiko ir mokosi iš savo klaidų.
Mes ką tik turėjome galimybę išmokti dar daugiau.
Klausimas ar pasidarysime tikras išvadas?
P.S. Aš asmeniškai sau dar papildomai pasižymėjau vietas, kurios nesuveikė pagal mano prieš tai turėtą planą. Nieko, kitą kartą būsiu dar geresnis. Būsime“, – rašė B. Vanagas.
