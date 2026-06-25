Ištekėjo „LTG Link“ generalinė direktorė Kristina Meidė

Džiugia žinia pora pasidalijo socialiniuose tinkluose.
Paviešintame kadre iš Vilniaus civilinės metrikacijos skyriaus jaunavedžiai pozavo po ceremonijos ir neslėpė šypsenų.
„Su meile, Bertašiai. Ilgai mums ir laimingai“, – prie jaunavedžių nuotraukos rašė K. Meidė.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Komentarų skiltyje netrukus pasipylė sveikinimai.
„Sveikinimai! Ilgai ir laimingai!“, „Sveikinimai!“, „Nuoširdžiausi sveikinimai, brangieji Bertašiai! Ilgai, laimingai ir svarbiausia – su meile!“, „Tikrai, ilgai ir laimingai“, – linkėjo bičiuliai.
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