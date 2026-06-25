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Ištekėjo „LTG Link“ generalinė direktorė Kristina Meidė

2026 m. birželio 25 d. 15:26
Lrytas.lt
Naują gyvenimo etapą pradėjo „LTG Link“ generalinė direktorė Kristina Meidė – ji ištekėjo už mylimojo Ramūno Bertašiaus.
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Džiugia žinia pora pasidalijo socialiniuose tinkluose.
Paviešintame kadre iš Vilniaus civilinės metrikacijos skyriaus jaunavedžiai pozavo po ceremonijos ir neslėpė šypsenų.
„Su meile, Bertašiai. Ilgai mums ir laimingai“, – prie jaunavedžių nuotraukos rašė K. Meidė.

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Komentarų skiltyje netrukus pasipylė sveikinimai.
„Sveikinimai! Ilgai ir laimingai!“, „Sveikinimai!“, „Nuoširdžiausi sveikinimai, brangieji Bertašiai! Ilgai, laimingai ir svarbiausia – su meile!“, „Tikrai, ilgai ir laimingai“, – linkėjo bičiuliai.
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