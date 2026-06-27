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69-erių Raisos Šarkienės šokis gatvėje sprogdina internetą: „Aš kaifuoju, kai jūs žiopčiojate“

2026 m. birželio 27 d. 12:44
Lrytas.lt
Viena ištikimiausių atlikėjo Radžio gerbėjų laikoma ir ekstravagantišku stiliumi garsėjanti Raisa Šarkienė jau rudenį švęs 70-ąjį jubiliejų, tačiau moteris eilinį kartą įrodė, kad amžius jai – tik skaičius. Socialiniuose tinkluose tarsi virusas išplito jos vaizdo įrašas, kuris gerbėjus paliko be žado.
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Paviešintame įraše matyti, kaip skambant trankiai muzikai R. Šarkienė šoka gatvėje tarsi jai būtų 18-iolika.
Moters charizma stebėjosi ir šalia stovėję žmonės, kurių veiduose akivaizdžiai matėsi nuostaba.
Regis, pozityvumo ir energijos R. Šarkienei tikrai netrūksta – šokti jai nepamaišė net aukštakulniai.

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Įrašas sulaukė neįtikėtino susidomėjimo – jį peržiūrėjo daugiau nei 768 tūkst. internautų.
Komentarų skiltyje tūkstančiai gerbėjų žarstė R. Šarkienei komplimentus ir tikino, kad ji turėtų būti pavyzdys kitoms moterims.
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„Tai pavyzdys visoms moterėlėms. Pasirodo, metai nėra riba, kai kūnas pilnas jaunatviško judrumo. Raisa – moteris be kompleksų, be streso, tokia savijauta yra gyvenimo dovana“, – rašė viena gerbėja.
„Na, ji turi daug energijos. Pavydėkite“, – pridūrė kita.
„Lai žmonės kalba, o jūs žydėkite ir toliau“, – rašė dar viena internautė.
„Jūs nepailstanti moteris. Šaunuolė. Tvirta, nuostabi“, – gyrė dar viena.
Raisa Šarkienė.<br>Asmeninio archyvo nuotr. Daugiau nuotraukų (28)
Raisa Šarkienė.
Asmeninio archyvo nuotr.
Įrašą paviešinusi R. Šarkienė pasidalijo ir artėjančio gimtadienio nuotaikomis bei atkirto tiems, kurie kritiškai žiūri į jos veiksmus.
„Po trijų mėnesių man sukaks 70 metų!
Jeigu kažkam atrodo, kad mano amžiuje jau reikia sėdėti kampe ir laukti senatvės – labai nusivils. Aš vis dar moku džiaugtis gyvenimu, šokti, juoktis ir būti savimi. Ir būtent tai kai kuriems labiausiai neduoda ramybės.
Tad tarkuokite – aš kaifuoju, kai jūs žiopčiojate pykčiu ir pavydu! Per 70 metų girdėjau ir mačiau tiek, kad svetimi liežuviai manęs jau seniai nebejaudina. Kol vieni ieško mano trūkumų, aš kuriu savo prisiminimus. Kol vieni skaičiuoja mano metus, aš skaičiuoju savo gyvenimo peripetijas!
O kai ateis mano 70-metis... pakelsiu taurę ne už tuos, kurie tarkavo, o už tuos, kurie buvo šalia.
Video su šokiu iš Violetos Fominienės-Salemonės vestuvių, buvau liudininkė“, – rašė R. Šarkienė.
Primename, kad rugsėjo 25-ąją R. Šarkienė švęs 70-ąjį jubiliejų.
Anksčiau Raisa portalui Lrytas yra pasakojusi, kad šiai progai ketina surengti grandiozinę šventę, kuri, pasak jos, nustebins net ir visko mačiusius.
„Aš galvojau švęsti, bet suprantat, man kitais metais 70. Tai jau ten nori, nenori bus didelis jubiliejus. Mes su draugais net pasiskaičiavome vakar, kad jubiliejuje bus apie 100 žmonių!
Ir vaikai man sakė: „Mamyt, viską suprantam, ne piniguose esmė, bet gal vieną šitą kartą praleisk, o jau sekančius metus padarysim taip, kad visa Lietuvos skambės“, – apie šventės planus 2025-aisiais pasakojo Raisa.
Raisa ŠarkienėGimtadienisšokis
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