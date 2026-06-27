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Š. Jasikevičiaus žmona A. Douka parodė, kaip tobulina figūrą

2026 m. birželio 27 d. 11:37
Lrytas.lt
Krepšinio trenerio Šarūno Jasikevičiaus (50 m.) žmona Anna Douka (39 m.) gerbėjus nuolat stebina nepriekaištinga figūra, kuriai palaikyti ji skiria daug pastangų ir dėmesio. Šį kartą moteris parodė, kaip iš tiesų tą daro.
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Savo „Instagram“ paskyroje A. Douka paviešino kadrą, kuriame ji prieš veidrodį demonstruoja ištreniruotą kūną.
Taip pat žinoma moteris pasidalijo keliais vaizdo įrašais, kuriuose matyti, kokį kelią tenka nueiti, norint pasiekti tokį rezultatą.
Vaizdo įrašuose užfiksuotos akimirkos sporto salėje, kur vyko intensyvi treniruotė.

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Panašu, kad A. Douka treniruojasi pagal aukšto intensyvumo treniruočių (HIIT) sporto studijų tinklo „Barry's“ treniruočių principus.
„Būk stipresnis už savo pasiteisinimus“, – prie įrašo brūkštelėjo ji.
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