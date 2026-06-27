Š. Jasikevičiaus žmona A. Douka parodė, kaip tobulina figūrą

Savo „Instagram“ paskyroje A. Douka paviešino kadrą, kuriame ji prieš veidrodį demonstruoja ištreniruotą kūną.
Taip pat žinoma moteris pasidalijo keliais vaizdo įrašais, kuriuose matyti, kokį kelią tenka nueiti, norint pasiekti tokį rezultatą.
Vaizdo įrašuose užfiksuotos akimirkos sporto salėje, kur vyko intensyvi treniruotė.
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Panašu, kad A. Douka treniruojasi pagal aukšto intensyvumo treniruočių (HIIT) sporto studijų tinklo „Barry's“ treniruočių principus.
„Būk stipresnis už savo pasiteisinimus“, – prie įrašo brūkštelėjo ji.
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