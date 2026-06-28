Po G. Volkavičiaus akibrokšto – O. Pikul žinutė policijai: pažėrė kompromituojančių detalių

Apie tai žinoma moteris prasitarė savo „Instagram“ paskyroje.
O. Pikul tikino iš vieno internauto gavusi žinutę su skandalinga informacija apie G. Volkavičiaus šeimą.
Pasak jo, tris žmonas turinčio Gyčio šeimoje gali būti vykdoma nusikalstama veika.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Taip pat teigiama, kad jo žmonos esą daro erotinius masažus, o viena jų šoka striptizą naktiniame klube.
„Verslas vyruko, matomai. Greitai atveš dar 7 žmonas. Daugiau žmonų daugiau pinigų. Nėr durnų. Tikrinam, institucijos! Nes kvepia nusikalstama veikla. Žmonių prekyba 147 straipsnis.
Susiję straipsniai
Jokia normali, gerbianti save jauna ar sena lietuvaitė nesutiks gyventi tokiam pigiam hareme ir būti išnaudojama“, – rėžė O. Pikul.
Žinoma moteris prie įrašo pažymėjo Lietuvos policiją.
Portalui Lrytas susisiekus su G. Volkavičiumi, jis pateikė savo poziciją ir paneigė kaltinimus.
„Niekuo nepagrįsti kaltinimai, bet kadangi ji įsižeidė, dabar bando kažkaip atsimušti, suprantama.
Ką aš galiu pasakyti? Aš apie ją nieko blogo nepasakiau portalų žurnalistams, tik savo „Facebook“ paskyroje palyginau savo žmoną su ja.
Naujienų portaluose aš kaip tik apie ją labai gražiai atsiliepiau, kad sulaukusi tokio jau garbaus amžiaus neblogai atrodo.
Tikrai nemanau, kad jai buvo dėl ko užpykti. O kad ji svaidosi nepagrįstais kaltinimais – negražu iš jos pusės.
Iš tikrųjų, vien dėl to, kad moterys yra seksualios ir iš Azijos šalių, nereikėtų kaltinti jų, kad jos esą užsiima erotiniais masažais ar dar kuom nors.
Čia toks senas nuvalkiotas bajeris, pavyduoliai kaltino dėl tų trijų žmonų dar gruodžio mėnesį. Gal Oksana kur nors pasigooglino, paskaitė senus įrašus ir pati tą patį pakomentavo. Tai yra visiškai niekuo nepagrįsti, nesąmoningi kaltinimai.
Būkime garbingi, aš tai tiesą pasakiau apie ją, o ji apie mane ar mano žmonas – ne. Reikėtų sąžiningai elgtis“, – savo poziciją dėstė G. Volkavičius.
Oksana Pikul-Jasaitienėfilipinietisžmonos
Rodyti daugiau žymių