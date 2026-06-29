J. Arlauskaitei-Jazzu ir jos mamai – naujienos iš teismo: paaiškėjo sprendimas

Birželio 29 dieną priimta nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti 2026 m. vasario 13 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimą.
Taip pat nuspręsta iš ieškovės D. T. atsakovėms priteisti bylinėjimosi išlaidas. A. Arlauskienei priteista 1 936,40 euro, o J. Arlauskaitei – 3 284,80 euro.
Primename, kad vasarį Vilniaus apygardos teismas konstatavo, jog žinoma atlikėja verslininkei nėra skolinga nė cento.
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Tuo metu ieškovės D. T. naudai iš atlikėjos motinos A. Arlauskienės buvo priteista 161 546 eurų skola, 77 387 eurai delspinigių, 40 660 eurų palūkanų – iš viso 279 594 eurai bei 5 proc. dydžio procesinės palūkanos.
Taip pat ieškovės D. T. naudai iš A. Arlauskienės buvo priteista 8 135 eurai bylinėjimosi išlaidų.
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J. Arlauskaitės atžvilgiu teismas ieškinį atmetė.
Vilniaus apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą, kurioje D. T. iš J. Arlauskaitės ir jos motinos A. Arlauskienės siekė prisiteisti beveik 356 tūkst. eurų skolą, delspinigius ir palūkanas.
Byla buvo nagrinėjama neviešuose teismo posėdžiuose.