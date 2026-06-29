ŽmonėsVeidai ir vardai

J. Arlauskaitei-Jazzu ir jos mamai – naujienos iš teismo: paaiškėjo sprendimas

2026 m. birželio 29 d. 15:02
Lrytas.lt
Lietuvos apeliacinis teismas nepakeitė vasarį priimto Vilniaus apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje, kurioje atlikėja Justė Arlauskaitė-Jazzu ir jos mama Auksė Arlauskienė bylinėjosi dėl beveik 356 tūkst. eurų siekusio ieškinio.
Daugiau nuotraukų (16)
Birželio 29 dieną priimta nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti 2026 m. vasario 13 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimą.
Taip pat nuspręsta iš ieškovės D. T. atsakovėms priteisti bylinėjimosi išlaidas. A. Arlauskienei priteista 1 936,40 euro, o J. Arlauskaitei – 3 284,80 euro.
Primename, kad vasarį Vilniaus apygardos teismas konstatavo, jog žinoma atlikėja verslininkei nėra skolinga nė cento.

A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką

Tuo metu ieškovės D. T. naudai iš atlikėjos motinos A. Arlauskienės buvo priteista 161 546 eurų skola, 77 387 eurai delspinigių, 40 660 eurų palūkanų – iš viso 279 594 eurai bei 5 proc. dydžio procesinės palūkanos.
Taip pat ieškovės D. T. naudai iš A. Arlauskienės buvo priteista 8 135 eurai bylinėjimosi išlaidų.
Susiję straipsniai
Kvepalų pristatyme – būrys garsenybių: pasirodė ir sužadėtiniai Jazzu ir T. Gryn

Kvepalų pristatyme – būrys garsenybių: pasirodė ir sužadėtiniai Jazzu ir T. Gryn (5)

J. Arlauskaitė-Jazzu pirmą kartą prabilo apie nėštumą ir vestuves

J. Arlauskaitė-Jazzu pirmą kartą prabilo apie nėštumą ir vestuves (4)

Sparčiai plinta naujausias Jazzu vaizdo įrašas: internautų akys krypo į svarbią detalę

Sparčiai plinta naujausias Jazzu vaizdo įrašas: internautų akys krypo į svarbią detalę (2)

J. Arlauskaitės atžvilgiu teismas ieškinį atmetė.
Vilniaus apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą, kurioje D. T. iš J. Arlauskaitės ir jos motinos A. Arlauskienės siekė prisiteisti beveik 356 tūkst. eurų skolą, delspinigius ir palūkanas.
Byla buvo nagrinėjama neviešuose teismo posėdžiuose.
Justė Arlauskaitė-JazzuTeismasnutartis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.