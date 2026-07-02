Į J. Statkevičiaus ir Palangos mero konfliktą sureagavo žinoma laidų vedėja: „Palaikau Juozą“

Socialiniame tinkle „Facebook“ ji viešai pareiškė palaikanti dizainerį ir pasidalijo istorija apie, jos teigimu, opias problemas Lietuvos pajūryje.
Nuomone ji sutiko pasidalyti ir su Lrytas.
„Paskambino giminaitė.
K. Liukaitytė – apie tai, kodėl paliko televiziją, vestuves ir ginklų kolekciją
Klausia – ar tu palaikai Juozą? Ir užsivedėm.
Išpasakojo, kaip su mažamečiu vaiku, kuris Palangos paplūdimyje užsimanė rimto reikalo, bėgo ieškoti – kur. Rado vieną laikiną, bet pravėrus duris suprato, baisaus vaizdo nebeišeis atmatyt.
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Kitą dieną ėjo parko link, taku arčiau jūros, irgi pradėjo dairytis – kur. Visam kely nerado. Atsiminė, kad buvo vienas netoli tilto, bet negi grįši.
Žmonės kalba apie dušus, bet kad nėr kur, atsiprašant, nusišikt.
Į Palangą beveik nevažiuoju. Nelabai galiu pasakyti savo nuomonę, bet žinau, kaip yra Šventojoje. Irgi ne Latvijos paplūdimys, krūmai – užminuoti, apkaišyti servetėlėm ir ne dėl tualetų gausos.
Žo, palaikau Juozą ir taškas.
Ir kiek Palangos merui reikia turėti neorumo, kad užuot pasibarsčius galvą pelenais, kapotis su žmonėmis, ieškančiais elementarios higienos“, – rašė V. Baublienė.
Per beveik parą įrašas sulaukė daugiau nei 8 tūkst. reakcijų ir šimtų komentarų. Diskusijoje savo nuomonę išsakė tiek paprasti gyventojai, tiek pats J. Statkevičius.
„Ačiū, Violeta“, – komentaruose rašė dizaineris.
Nemažai komentatorių pritarė V. Baublienės išsakytoms mintims ir dalijosi savo patirtimis.
„Palaikau Juozą. Palanga kainomis jau seniai pasivijo Europos kurortus, tačiau paslaugų kultūra vis dar stringa“, – rašė viena komentatorė.
„Kol nepamačiau tvarkos Latvijos pajūryje, nesigilinau. Bet ten paplūdimiuose yra švarūs tualetai, dušai, vietos nusiplauti kojas, rankas. O Lietuvoje tokios tvarkos prie jokių jūrų nesutikau“, – savo įspūdžiais dalijosi kita.
Primename, kad viešas J. Statkevičiaus ir Palangos mero konfliktas įsiplieskė po Joninių.
Dizaineris socialiniuose tinkluose pažėrė kritikos dėl Palangos paplūdimio infrastruktūros, o vėliau išvykęs atostogauti į Italiją ir toliau viešai lygino šios šalies kurortus su Lietuvos pajūriu.
Į jo pasisakymus ne kartą reagavo ir Š. Vaitkus. Plačiau skaitykite čia.
Violeta BaublienėJuozas StatkevičiusPalanga
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