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Į J. Statkevičiaus ir Palangos mero konfliktą sureagavo žinoma laidų vedėja: „Palaikau Juozą“

2026 m. liepos 2 d. 13:02
Lrytas.lt
Viešas dizainerio Juozo Statkevičiaus ir Palangos mero Šarūno Vaitkaus konfliktas sulaukia vis daugiau atgarsių. Šįkart savo poziciją išsakė žurnalistė ir laidų vedėja Violeta Baublienė.
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Socialiniame tinkle „Facebook“ ji viešai pareiškė palaikanti dizainerį ir pasidalijo istorija apie, jos teigimu, opias problemas Lietuvos pajūryje.
Nuomone ji sutiko pasidalyti ir su Lrytas.
„Paskambino giminaitė.

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Klausia – ar tu palaikai Juozą? Ir užsivedėm.
Išpasakojo, kaip su mažamečiu vaiku, kuris Palangos paplūdimyje užsimanė rimto reikalo, bėgo ieškoti – kur. Rado vieną laikiną, bet pravėrus duris suprato, baisaus vaizdo nebeišeis atmatyt.
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Kitą dieną ėjo parko link, taku arčiau jūros, irgi pradėjo dairytis – kur. Visam kely nerado. Atsiminė, kad buvo vienas netoli tilto, bet negi grįši.
Žmonės kalba apie dušus, bet kad nėr kur, atsiprašant, nusišikt.
Į Palangą beveik nevažiuoju. Nelabai galiu pasakyti savo nuomonę, bet žinau, kaip yra Šventojoje. Irgi ne Latvijos paplūdimys, krūmai – užminuoti, apkaišyti servetėlėm ir ne dėl tualetų gausos.
Žo, palaikau Juozą ir taškas.
Ir kiek Palangos merui reikia turėti neorumo, kad užuot pasibarsčius galvą pelenais, kapotis su žmonėmis, ieškančiais elementarios higienos“, – rašė V. Baublienė.
Per beveik parą įrašas sulaukė daugiau nei 8 tūkst. reakcijų ir šimtų komentarų. Diskusijoje savo nuomonę išsakė tiek paprasti gyventojai, tiek pats J. Statkevičius.
„Ačiū, Violeta“, – komentaruose rašė dizaineris.
Nemažai komentatorių pritarė V. Baublienės išsakytoms mintims ir dalijosi savo patirtimis.
Palanga.<br>G.Bitvinsko nuotr. Daugiau nuotraukų (10)
Palanga.
G.Bitvinsko nuotr.
„Palaikau Juozą. Palanga kainomis jau seniai pasivijo Europos kurortus, tačiau paslaugų kultūra vis dar stringa“, – rašė viena komentatorė.
„Kol nepamačiau tvarkos Latvijos pajūryje, nesigilinau. Bet ten paplūdimiuose yra švarūs tualetai, dušai, vietos nusiplauti kojas, rankas. O Lietuvoje tokios tvarkos prie jokių jūrų nesutikau“, – savo įspūdžiais dalijosi kita.
Primename, kad viešas J. Statkevičiaus ir Palangos mero konfliktas įsiplieskė po Joninių.
Dizaineris socialiniuose tinkluose pažėrė kritikos dėl Palangos paplūdimio infrastruktūros, o vėliau išvykęs atostogauti į Italiją ir toliau viešai lygino šios šalies kurortus su Lietuvos pajūriu.
Į jo pasisakymus ne kartą reagavo ir Š. Vaitkus. Plačiau skaitykite čia.
Violeta BaublienėJuozas StatkevičiusPalanga
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