Pirmojo BDSM klubo Lietuvoje įkūrėjas: „Tai ne tai, ką įsivaizduoja dauguma“.

Jo įkūrėjas Robertas sako, kad didžiausia problema – ne pačios praktikos, o visuomenės susikurti mitai.
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„Mes turėjome tuščias patalpas ir mąstėme, ką jose įrengti. Buvo pandemija, judėjimas ir pramogos buvo apribotos, tad pagalvojome apie apartamentus, skirtus poroms.
Jau užsienyje buvome pamatę, kad BDSM stiliaus apartamentai yra populiarūs, tad įsigijome teminių baldų, interjero detalių, sekso žaislų. Taip gimė pirmieji paslaptingi, erotiški bei seksualūs apartamentai Vilniuje“, – pasakoja Robertas.
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Per pandemiją erotinius filmus primenantys apartamentai tapo tokie populiarūs, jog įkūrėjai nusprendė įkurti dar ir naktinį klubą „LIMITS“. Tai pirmoji erdvė Lietuvoje, skirta kūniškiems troškimams, erotikai, fetišams, BDSM praktikoms ir pažinčiai su šia bendruomene. Iki tol šios bendruomenės renginiai vykdavo uždarose, privačiose patalpose, sodybose.
BDSM tema vis dar apipinta daugybe mitų ir stereotipų. Būtent todėl organizuojama edukacinių renginių, kurių tikslas – šiuos mitus išsklaidyti ir parodyti, kad BDSM gali būti ir yra grindžiamas saugumu, pagarba bei aiškiu sutikimu.
„Apie sutikimą kalbame labai daug, tačiau svarbiausia, kad jis ne tik aptariamas teoriškai – jo svarba aiškiai matoma ir pačiuose renginiuose. Sutikimas, pagarba asmeninėms riboms ir saugumas yra pagrindinės vertybės, kuriomis vadovaujamės. Todėl drąsiai galiu pasakyti, kad į mūsų renginius atvykę žmonės gali jaustis saugiai“, – sako klubo įkūrėjas Robertas.
Pasak jo, visuomenėje vis dar gajus įsitikinimas, kad BDSM bendruomenės nariai yra kažkuo išskirtiniai ar labai ekstravagantiški žmonės. Tačiau realybė gerokai paprastesnė.
„Tai tokie pat žmonės kaip jūs, aš ar bet kuris sutiktas žmogus gatvėje. Jie dirba įvairius darbus, gyvena įprastą gyvenimą ir tiesiog turi tam tikrų pomėgių, kurie atsiskleidžia šioje srityje“, – teigia Robertas.
BDSM apima labai įvairias praktikas ir patirtis. Dažnai tai siejama su galios žaidimais, surišimu virvėmis, plakimo praktikomis ar kitomis veiklomis, tačiau kiekvienas žmogus šią sritį atranda savaip.
„Pavyzdžiui, rišimai su virvėmis daugeliui žmonių tampa savotiška meditacija. Tokios sesijos gali trukti valandą ar net ilgiau, o jų metu mokomasi įvairių rišimo technikų ir kuriami sudėtingi raštai. Kiti renkasi vaško žaidimus, kuriuose naudojamos specialios žvakės. Tokia patirtis kai kuriems primena masažą, meditaciją ar padeda patirti naujų pojūčių“, – pasakoja jis.
BDSM vakarėliuose uždrausta fotografuoti
Anot Roberto, svarbiausias BDSM principas yra tai, kad visi dalyviai iš patirties gautų tai, ko siekia, ir jaustųsi gerai.
„Kiekvienas žmogus BDSM atranda skirtingai – vieniems tai būdas atsipalaiduoti, kitiems pažinti save ar patirti naujų pojūčių. Tačiau esminis principas išlieka tas pats: viskas vyksta tik su aiškiu visų dalyvių sutikimu ir pagarba jų riboms. Net ir tos praktikos, kuriose gali būti naudojami intensyvesni pojūčiai, yra paremtos abipusiu susitarimu, pasitikėjimu ir saugumu“, – pabrėžia pašnekovas.
Pasak jo, iš pradžių klube lankėsi daugiausia bendruomenės nariai, tačiau ilgainiui užsukdavo vis daugiau naujų žmonių. Tai 24–50 metų lankytojų auditorija, didžioji jų dalis yra lietuviai, tačiau klubą atranda ir užsieniečiai. „Iš pradžių apsilanko mūsų edukaciniuose renginiuose, vėliau jau drąsiau užsuka į kitus vakarėlius, kur jau patys išbando tam tikrų BDSM praktikų.“
Svarbi renginių taisyklė – dalyvių privatumo apsauga. Todėl renginiuose nėra leidžiama fotografuoti ar filmuoti. Taip pat itin svarbus yra dalyvių saugumas.
„Bet kuriuo metu dalyviai gali kreiptis į mūsų komandą, jei jaučiasi nepatogiai ar pastebi netinkamą elgesį. Taip pat ir mūsų personalas aktyviai stebi aplinką bei rūpinasi, kad būtų laikomasi bendruomenės vertybių ir taisyklių. Incidentų pasitaiko itin retai, tačiau net ir jiems įvykus reaguojame nedelsdami. Mums svarbiausia, kad kiekvienas žmogus renginyje jaustųsi saugiai, gerbiamas ir galėtų mėgautis patirtimi be jokio spaudimo“, – pabrėžia įkūrėjas.
Tarptautiniame erotikos festivalyje „Eros“ – pažintis su BDSM pasauliu
Praėjusiais metais tarptautiniame erotikos festivalyje „Eros 2025“ buvusi įrengta „THE LIMITS ZONE“, kur per du vakarus vyko dvylika pasirodymų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos bei Ukrainos.
„Eros“ renginyje lankytojai vienoje vietoje galėjo susipažinti su įvairiomis BDSM praktikomis ir jas pamatyti profesionaliai pristatomas scenoje. Čia buvo demonstruojami flogingo (plakimo), rišimo virvėmis, vaško žaidimų, ugnies žaidimų bei kitų sričių pasirodymai.
„Pastaraisiais metais sparčiai populiarėja ir vadinamasis „pet play“ – vaidmenų žaidimai, kuriuose žmonės įkūnija tam tikrus gyvūnų personažus. Tai kūrybiška saviraiškos forma, dažnai apjungianti kostiumus, vaidybą, galios dinamiką ir performansą. BDSM pasaulis yra labai įvairus, todėl scenoje siekiame parodyti kuo platesnį šių praktikų spektrą“, – pasakoja „LIMITS“ įkūrėjas Robertas.
Šiemet lapkričio 13–14 dienomis, Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ Vilniuje vyksiančiame vieninteliame ir didžiausiame Baltijos šalyje tarptautiniame erotikos festivalyje „Eros֧ 2026“ taip pat bus įkurta „THE LIMITS ZONE“.
Anot Roberto, renginio tikslas – pristatyti BDSM ne kaip skausmingą ar stereotipais apipintą veiklą, o kaip estetinę, kūrybišką ir techniškai sudėtingą performanso formą.
„Visa tai bus pristatoma ne privačioje erdvėje, o scenoje – su profesionaliu apšvietimu, muzika, kostiumais ir choreografija. Tai galimybė pamatyti, kaip šios praktikos atliekamos meistriškai, atsakingai ir vizualiai patraukliai. Daugelis žmonių nustemba, kiek jose yra meno, disciplinos, estetikos ir tarpusavio pasitikėjimo“, – sako pašnekovas.
Kalbėdamas apie BDSM kultūros raidą Lietuvoje Robertas pastebi, kad Baltijos šalys sparčiai juda vakarietiškos klubinės ir alternatyvios kultūros kryptimi.
„Nors dar negalime savęs lyginti su tokiomis Europos sostinėmis kaip Berlynas ar Amsterdamas, akivaizdu, kad einame vakarietiška kryptimi. Tai jaučiama tiek bendruomenės vertybėse, tiek renginių kultūroje, tiek naktiniame gyvenime. Vis dažniau atsigręžiame į atvirumo, pagarbos ir saviraiškos principus, kurie būdingi Vakarų Europos scenai“, – teigia jis.
Karščiausias, erotiškiausias ir seksualiausias rudens festivalis
Trečius metus vykstantis tarptautinis erotikos festivalis „Eros 2026“ šiemet grįžta dar drąsesnis, įvairesnis ir kviečiantis į gilesnę pažintį su smalsumu, artumu bei laisve būti savimi.
Pasak „Litexpo“, festivalio projekto vadovės Gretos Kerienės, tai bus ne tik rudens, bet ir šių metų karščiausias, erotiškiausias, pikantiškiausias festivalis Baltijos šalyse.
„Džiaugiamės, jog mūsų šou programoje pasirodys Europos bei pasaulio erotinių šokių, burleskos čempionai, vyks dar Lietuvoje nematyti pasirodymai, pranešimų zonoje – nuo žinomiausių medikų, televizijos laidų vedėjų iki santykių ekspertų bei koučerių skaitys pranešimus apie seksualinę sveikatą, kaip išlaikyti tobulus santykius su antrąją puse, kokios paslaptys lieka miegamajame ir kokie sekso žaisliukai praverčia meilės žaidimuose. O kur dar žaidimai, parodų zona bei pirmieji pasimatymai“, – pasakoja G. Kerienė.
Festivalio organizatoriai pabrėžia, kad „Eros 2026“ siekia būti daugiau nei pramoginis renginys – tai erdvė atviram dialogui, pažinimui ir autentiškoms patirtims.
„EROS 2026 kviečia ne į skandalą ar provokaciją, o į atvirą ir brandų pokalbį apie žmogaus troškimus, santykius ir saviraišką. Tikime, kad laisvė prasideda ten, kur baigiasi gėda būti savimi, todėl kuriame erdvę, kurioje smalsumas tampa atradimu, o pažinimas – patirtimi“, – sako festivalio organizatorė.