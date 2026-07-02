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Skaudus smūgis atlikėjui L. Karaliui: prašo visuomenės pagalbos

2026 m. liepos 2 d. 13:07
Lrytas.lt
Atlikėjui Lukui Karaliui – neramios dienos. Trečiadienio vakarą jis socialiniuose tinkluose kreipėsi į visuomenę prašydamas pagalbos – dingo jo mylimas šuo Selga.
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Atlikėjas viliasi, kad pasidalijus žinia keturkoję pavyks kuo greičiau surasti.
„Labai prašau visų Jūsų pagalbos.
Šiandien dingo mano mylimas šuniukas Selga. Paskutinį kartą ji buvo matyta Klaipėdoje, Kauno gatvėje, ties policijos komisariatu.

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Jeigu gyvenate netoliese, labai prašau atkreipti dėmesį – galbūt ją pamatysite kiemuose, prie namų ar gatvėje.
Jei kas nors šiandien matėte Selgą ar turite bet kokios informacijos, labai prašau susisiekti su manimi.
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Taip pat būčiau labai dėkingas, jei pasidalintumėte šiuo įrašu. Kuo daugiau žmonių jį pamatys, tuo didesnė tikimybė, kad Selga saugiai grįš namo.
Ačiū visiems už bet kokią informaciją ir pagalbą“, – feisbuke rašė jis.
DainininkasPagalbos šauksmasdingo šuo

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