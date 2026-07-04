Kraują kaitina ne tik saulė: Milita Daikerytė paviešino pritrenkiančius atostogų kadrus

Socialiniuose tinkluose ji dalijasi vienu už kitą gražesniais kadrais iš šalies perlu vadinamo Komo ežeros pakrantės.
Panašu, jog kartu su bičiuliais Milita puikiai leidžia laiką – širdį šildo ne tik puiki kompanija, saulės vonios bet ir ežero purslus skrodžiančios jachtos.
„Gal mesiu darbą ir koncentruosiuosi į vasarą, nežinau“, – šmaikščiai parodydama, kokios puikios jos atostogos, socialiniuose tinkluose rašė ji.
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Suderinti įvaizdžiai, vasariški deriniai ir nepriekaištingi kadrai itin patiko ir žinomos moters sekėjams, kurie komentarų skiltyje jai negailėjo gražių žodžių.
„Nuostabu“, „Gražuolė“, – tokie žodžiai šildė Militos širdį.
Milita DaikerytėItalijaAtostogos
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