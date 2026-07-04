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Kraują kaitina ne tik saulė: Milita Daikerytė paviešino pritrenkiančius atostogų kadrus

2026 m. liepos 4 d. 15:41
Lrytas.lt
Nuslūgus lietuviškiems karščiams vasara kepina Italijos pakrantes. Būtent ten yra išvykusi garso grožio specialistė, turinio kūrėja Milita Daikerytė.
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Socialiniuose tinkluose ji dalijasi vienu už kitą gražesniais kadrais iš šalies perlu vadinamo Komo ežeros pakrantės.
Panašu, jog kartu su bičiuliais Milita puikiai leidžia laiką – širdį šildo ne tik puiki kompanija, saulės vonios bet ir ežero purslus skrodžiančios jachtos.
„Gal mesiu darbą ir koncentruosiuosi į vasarą, nežinau“, – šmaikščiai parodydama, kokios puikios jos atostogos, socialiniuose tinkluose rašė ji.

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Suderinti įvaizdžiai, vasariški deriniai ir nepriekaištingi kadrai itin patiko ir žinomos moters sekėjams, kurie komentarų skiltyje jai negailėjo gražių žodžių.
„Nuostabu“, „Gražuolė“, – tokie žodžiai šildė Militos širdį.
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