Retokai „Instagrame“ gyvenimo akimirkas viešinanti žinomas moteris šį kartą objektyvui subtiliai šypsojosi tik su maudymosi kostiumėliu.
Šį kartą elegancija alsuojanti moteris saulės spindulius gaudė saulėtoje Italijoje, kur laiką leido prie baseino.
Tačiau, kaip pati Asta užsiminė, svarbiausiu akcentu tapo ne jos maudymosi kostiumėlis, o vintažinis kimono.
„Stebuklinga dėvėti drabužius, kurie jau buvo nešioti prieš tave. Vintažinis kimono. Nuostabi itališka vasara“, – prie nuotraukų brūkštelėjo ji.
Šis įvaizdis itin sužavėjo Astos gerbėjus, tarp kurių ir gerai Lietuvoje žinomi žmonės.
„Kaip taip gerai atrodyti, aš nesuprantu“, – gėrėjosi vestuvių planuotoja Laura Vagonė.
Ugnelės jaustuku A. Manchester palaikė ir šokėja Edita Daniūtė-Gozzoli.
Asta ValentaitėKimonoAtostogos
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